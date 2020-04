View this post on Instagram

Dedicar unos minutos al #yoga cada mañana es una manera ideal de comenzar el día llenos de energía positiva. Y vosotros, ¿practicáis yoga? 🧘🏼‍♀️ … Devoting a few minutes to #yoga every morning is an ideal way to start the day full of positive energy. And you, do you practice yoga? 🧘🏼‍♀️ #happiness #yogalife #yogalove