Las cosas parecen complicarse para Belén Esteban. Este martes 26 de abril, la de Paracuellos del Jarama sufría una rotura de tibia y peroné tras una caída en el plató de ‘Sálvame‘ al simular una prueba de ‘Supervivientes‘. La colaboradora fue trasladada de manera inmediata al hospital donde le dieron la peor de las noticias: una operación que la obligará a una recuperación lenta. El jueves fue trasladada al hospital para someterse al preoperatorio mientras que la operación estaba programada para este viernes. Sin embargo no ha podido ser y la de Paracuellos ha tenido que regresar a casa para esperar una nueva fecha.

Ha sido el propio programa quien ha dado la última hora sobre el estado de salud de Belén Esteban y ha anunciado que su operación tendrá que esperar. «La escayola le ha producido llagas y no le han podido operar», ha explicado uno de los reporteros, justo frente al hospital en el que Belén estaba ingresada esperando a someterse esta operación. «Hay que esperar a que esas llagas se curen y podrán intervenirla. Tiene que esperar. Le pasó lo mismo a Belén Rodríguez», ha asegurado el colaborador de televisión.

Los médicos prefieren que esas llagas y úlceras se curen para evitar así posibles infecciones a la hora de someterse a cualquier otro procedimiento. Esto es una decisión habitual porque, tal y como han recordado en el programa, ocurrió algo parecido cuando Belén Rodríguez tuvo que ser intervenida de la pierna. Por este motivo, la de Paracuellos del Jarama ha regresado a casa para recuperarse en la intimidad de su casa con la compañía de su marido, Miguel Marcos, su mejor apoyo en estos momentos tan delicados.

Belén Esteban está muy baja de ánimos

La colaboradora de televisión está completamente «devastada» y sin ánimo alguno. «Está hecha polvo, absolutamente devastada. Ha tenido que dormir en el sillón de la planta baja. No coge el teléfono a nadie porque no tiene ánimo. Y para que Belén no te coja el teléfono…», dijo Jorge Javier Vázquez hace unos días. Y es que tras su caída en el plató, el mayor de los miedos de Belén Esteban era tener que pasar por quirófano. Temía tener que someterse a una operación. Una noticia que se confirmó al poco de sufrir esta caída.

Tal y como aseguró la operación iba a ser «inminente», «lo más seguro que esta semana mismo», desveló. Efectivamente así iba a ser. Sin embargo, cuando los médicos le han quitado la escayola y han visto las heridas que le había provocado, han preferido esperar a que estas cicatricen y evitar así mayores complicaciones. Un duro golpe para la de Paracuellos del Jarama, ya que esto se traduce en que su rehabilitación y recuperación posterior también se alargará en el tiempo.