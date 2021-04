La excolaboradora de ‘Sálvame’ lleva una racha de subir vídeos a las redes sociales que no dejan de sorprendernos: ahora se atreve con un reto viral.

No hay nada mejor que tener sentido del humor. Raquel Bollo así lo ha demostrado a través de sus redes sociales. Aunque parece no estar muy pendiente de las últimas novedades en el mundo virtual, acabamos de confirmar que no es así. Desde hace un tiempo se decantó por compartir menos publicaciones personales en su perfil de Instagram, pero eso no significa que se haya mantenido cero actualizada.

Lo acaba de demostrar con un vídeo en el que comparte un vídeo de un reto viral en Tik Tok. Una chica hace una postura más propia de ballet en la cocina de su casa, poniendo una de sus piernas totalmente en perpendicular al suelo. Al lado, vemos a Raquel Bollo intentando hacer lo mismo, pero con poco éxito.

Aunque no ha conseguido llevar a cabo este reto, la excolaboradora de ‘Sálvame’ ha querido poner una nota de humor a sus redes sociales y se ha reído de sí misma compartiendo el resultado: «A que lo hago igual? #lointento #humor«, escribe divertida junto al vídeo.

Vídeo: Instagram.

Raquel Bollo está centrada en sus compromisos profesionales, en los que se centró cuando decidió dejar definitivamente el plató de ‘Sálvame’. Además de estar inmersa en sacarlo adelante, la sevillana compagina todas esas tareas con su faceta como abuela de dos nietas, a las que adora. La excolaboradora de televisión no duda en echar una mano a sus hijos, Manuel y Alma, cuando estos la necesitan. La que más cuenta con ella es la joven, que tiene que acudir cada día a sus clases presenciales universitarias. Esto lleva a Alma a llevar a la pequeña Jimena junto a ella para poder desarrollar sus obligaciones.

La ahora empresaria no solo optó por desaparecer de la pequeña pantalla hace unos años. Esta decisión vino acompañada de una inactividad en las redes sociales, que poco a poco va retomando. Aunque cuenta con más de 541.000 seguidores en Instagram, son contadas las publicaciones que hace públicas. Y las que comparte, son casi todas relacionadas con el cumplimiento de proyectos publicitarios.

Hace unos días mostraba lo aprendido en sus clases de flamenco

De vez en cuando nos sorprende con publicaciones que nos dejan ver cómo es su vida alejada de los medios de comunicación. Nos ha dejado ver lo que está aprendido al apuntarse a una academia para mejorar su técnica en el flamenco. Aunque Raquel Bollo ya ha demostrado en más de una ocasión que le encanta bailar flamenco y que se le da muy bien, esta ha dado el paso de apuntarse a una academia para aprender algunas cosas. Y orgullosa, ha querido enseñar a través de un vídeo lo bien que se le da el baile flamenco.