La respuesta (subliminal) de Rocío Flores a Rocío Carrasco tras su última bomba

El pasado miércoles, Rocío Carrasco ofrecía una entrevista en directo en Telecinco con la que ponía el broche de oro a la emisión del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En ella hablaba abiertamente sobre la inexistente relación con su hija, con la que lleva nueve meses sin hablarse. Y lanzaba nuevos dardos contra Rocío Flores al admitir que procura no estar pendiente de sus declaraciones porque «no me hace bien, no me aporta tranquilidad«. También reconocía que cada vez que la ve en televisión siente que es la joven que con apenas 15 años le propinó una paliza: «Me transmite, para mi desgracia, que es la misma persona que era el 27 de julio de 2012. Muy a mi pesar», confesaba.

Horas después de estas duras palabras, a la colaboradora de ‘El programa de AR‘ no han tardado en preguntarle si después de todas las declaraciones de su progenitora sigue dispuesta a tener un puente que la acerque a su madre. «No tengo nada más que decir», se ha limitado a contestar a la prensa gráfica.

«Estoy súper liada»

Sin embargo, a través de las redes sociales sí ha ofrecido su particular respuesta a las bombas que ha lanzado su madre contra ella. Basta con ver su perfil de Instagram para ver que sus publicaciones en las redes sociales no han cesado en las últimas horas. Más bien al contrario: la joven ha estado más activa que nunca. Vídeos, fotos, stories… Rocío Flores ha mostrado ante sus más de 780.000 seguidores algunos de los momentos que ha vivido en las últimas 24 horas: comidas, reuniones con compañeros de trabajo, sesiones de maquillaje y peluquería y contenidos promocionales. No ha parado.

«Llevo el día a tope, estoy súper liada en Madrid», señala en uno de sus mensajes. No cabe duda de que lo que dice es cierto: tiene un trajín enorme. Pero sus palabras tienen una connotación que va más allá de lo meramente informativo. De manera subliminal, la hija de Antonio David Flores ha querido transmitir a sus ‘followers’ que, pese al huracán mediático, nada la frena. Y que está bien, centrada en sus obligaciones, sin tiempo para detenerse en las dolorosas declaraciones que ha hecho su madre sobre ella. Entre líneas, sin hacer alusiones directas a guerras maternofiliales, la nieta de ‘la más grande’ ha dado la respuesta que todos esperaban sobre la tormenta familiar y mediática que se cierne sobre ella. Ella sigue adelante con su vida y con sus asuntos. La vida continúa.