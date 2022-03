El romance entre Antonio David Flores y Marta Riesco parece encaminado a confundir a todos. El malagueño y la reportera no hacen más que jugar al despiste. Este miércoles, las imágenes del que fuera colaborador de ‘Sálvame‘ abandonando el domicilio de la periodista han echado por tierra las informaciones sobre la ruptura de la pareja. Hace apenas unas horas se ha podido ver salir al excolaborador tranquilo y saludando a los que estaban en la puerta de la residencia de Riesco.

«Lo siento, pero es que no voy a decir nada», responde risueña ella cuando la prensa gráfica la aborda en plena calle. ¿Está de nuevo con el exguardia civil? ¿Qué hacía exactamente en su piso? ¿Han vuelto o es que él nunca llegó a llevarse sus pertenencias del domicilio? Son muchas las preguntas a las que se ha enfrentado Riesco. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción cuando le formulan cuestiones sobre su vida sentimental!

Vídeo: Europa Press

La periodista se ha mostrado de lo más risueña ante el paso que ha dado el ex de Rocío Carrasco. Un gesto que podría significar que ambos consolidan su relación. Marta Riesco no oculta que se encuentra «muy bien». A lo largo de las últimas semanas, Marta Riesco y Antonio David Flores han jugado al despiste. A los dos se les ha preguntado insistentemente por esta cuestión, pero ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la noticia de su ruptura.

Según adelantó la revista SEMANA en exclusiva, su idilio comenzó hace dos años, cuando Antonio David aún estaba con Olga Moreno. Desde que estallase el revuelo por su affaire, ambos confirmaron que estaban juntos. Marta Riesco llegó incluso a reconocer estar “enamorada”. Sin embargo, poco después impusieron un silencio absoluto que ha permanecido hasta hoy. Marta, que en un principio proclamó su amor por el andaluz a los cuatro vientos, poco tardó en acogerse a su derecho a no hablar sobre su pareja y refugiarse en casa de su madre para eludir las preguntas de la prensa. Sorprendentemente, su postura daba un giro radical tras alegar problemas mentales en medio de su batalla personal contra Anabel Pantoja.

Algo que ha llamado la atención de la visita de Antonio David al lugar de residencia de Marta Riesco es que no ha hecho esfuerzos para ocultarse. En los últimos meses lo hemos visto proteger su rostro con distintos complementos, como gorra, bufandas, la mascarilla, y gafas de sol. Ahora, en cambio, no duda en mostrar su rostro, dejando que las cámaras de la prensa inmortalicen su visita a la vivienda de la segoviana. Hasta su actitud ha cambiado: se ha suavizado. Recientemente lo hemos visto estallar duramente contra La Fábrica de la Tele, contra la que ha emprendido una dura batalla judicial. En las últimas horas se ha dejado ver mucho más relajado y en actitud nada hostil con los medios de comunicación. Prueba de ello es que, haciendo gala de su simpatía, ha saludado a los periodistas con los que se ha encontrado. Eso sí… ha permanecido en silencio en todo momento.

Mientras Marta Riesco y Antonio David juegan al despiste, lo mismo han hecho Rocío Flores y Manuel Bedmar. La pareja se ha dejado ver dando un paseo por las calles de Málaga. Tal y como publicó SEMANA, su relación terminó por el desgaste y así nos lo confirmaron fuentes de toda solvencia. Después de seis años juntos, la hija de Antonio David Flores y el joven que ha sido su mayor apoyo todo este tiempo tomaban caminos por separado e incluso se dejaban de seguir en redes sociales, gesto que evidenciaba la situación de distanciamiento que existía entre ellos. Poco después de que SEMANA publicara estas informaciones, ambos jóvenes volvían a ser amigos en sus perfiles. Un inesperado cambio al que ninguno de ellos ha dado explicación.

Cabe recordar que la noticia exclusiva de SEMANA sobre la ruptura entre ellos fue confirmada por Ana María Aldón, que en ‘Viva la vida’ habló sin tapujos sobre su separación. «No sé si será definitivo o habrá sido un enfado. No sabemos si podrán arreglarlo», aseguraba la pareja de Ortega Cano. Lo que no aclaraba es si en el futuro Rocío y Manuel iban a darse una nueva oportunidad, que es lo que ellos han dado a entender con su última aparición juntos.