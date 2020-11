Ana Rosa Quitana ha tenido que escuchar el ataque de Kiko Rivera cuando esta opinó sobre el detalle de su look que más llama la atención.

Kiko Rivera ofrecía unas nuevas declaraciones sobre la polémica con su madre, Isabel Pantoja, este pasado domingo. Pero la cantante no fue la única que recibió los ataques del dj en pleno directo en ‘Viva la vida’. Y es que no dudaba en mandar un mensaje a Ana Rosa Quintana, que hace apenas unos días mandaba un consejo al hijo de la cantante por llevar un pendiente de chapa en la oreja.

Ahora Kiko Rivera, al que no le han sentado muy bien las palabras de la presentadora de televisión, ha querido dejarle claro algo a la madrileña: «La forma de vestir no te quita ni te da la razón. Un beso», decía rotundo. Ana Rosa, que por supuesto se daba por aludida, le contestaba desde el plató de su programa este mismo lunes: «Tiene toda la razón, la forma de vestir no te quita ni te da la razón, pero cuando una habla de esas cosas… que no es por la forma de vestir, es un consejo».

Kiko Rivera lanzaba un mensaje alto y claro a Ana Rosa Quintana

Hace apenas unos días, Ana Rosa daba su opinión sobre toda la polémica que gira en torno de Kiko y su madre. Este momento lo aprovechaba para dar al dj un consejo sobre estilo: «¿Puedo hacerle a Kiko una sugerencia? Fue durísimo, fue tremendo, no es la primera vez ni la última que un hijo dice esas cosas de una madre o una madre de un hijo. Fue él solo cuatro horas, no hizo falta que nadie interviniera, que nadie dijera nada. Fue tremendo pero con una chapa de Coca-Cola en la oreja, lo digo de verdad y no es una frivolidad, pierde credibilidad. ¡Qué necesidad! Lo digo para que se la quite», declaraba Ana Rosa Quintana como consejo.

A sabiendas de que muchos no entendían su postura, la presentadora de televisión seguía defendiendo sus palabras: «Parecen frivolidad, pero no lo es. Digo esto para quitar hierro al asunto, porque es durísimo. Va a haber dolor para los dos, cada uno tendrá su verdad, se irá viendo poco a poco. Para él la decepción es tremenda y para ella, los insultos como madre son tremendos, independientemente de cómo hayan sido las cosas. Él poco ha podido hacer siendo un niño…», terminaba diciendo.

Lleva semanas con una chapa de pendiente

Una reaparición clave en toda esta historia

Este domingo, Kiko Rivera reaparecía en ‘Viva la vida’ después de que su mujer, Irene Rosales, rota de dolor por la situación, no pudiera reprimir las lágrimas. A pesar de que decidía desconectar de todo y no ver nada en los medios, este domingo explicaba algunas cosas. «Es muy difícil y muy duro lo que estamos viviendo en casa. Me duele la mentira», señalaba con rotundidad. Subrayaba que no está motivado por los intereses económicos. «Yo por dinero no lo hago. No quiero dinero, no quiero herencias. No quiero que en un futuro mi madre me deje un marrón y yo a mis hijas». Y se ha mostrado tajante: «La herencia me da igual. Llevó 36 años sin heredar nada de mi padre. Lo que quiero es que mi madre no me deje un pufo».

Además, ha querido mandarle un claro mensaje a la tonadillera: «Coge las cosas de papá y dáselas a sus hijos. Te vas a sentir mejor contigo misma». El DJ ha recordado que cuando descubrió los sonados trajes de su progenitor tuvo una conversación con la artista. «Intento hablar con mi madre y se pone a la defensiva». Ella le dijo que aquello era suyo, pero él le replicó: «Esto es de los tres hijos de papá». Ha abogado porque este asunto termine, pero señalaba que para ello es preciso una llamada de la artista que no llega. «Lo único que sé es que mi madre me ha engañado durante toda la vida».