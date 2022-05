La tarde prometía caliente con el regreso de Rocío Carrasco al plató de ‘Sálvame’ tan solo 24 horas después de aportar las pruebas que demostrarían su versión de los hechos sobre la supuesta llamada entre ella y Marta Riesco. La hija de Rocío Jurado iba a responder a la entrevista que Olga Moreno ha concedido en exclusiva a SEMANA pero antes de ese esperado momento, se ha vivido un momento muy tenso en el plató. Marta López, que siempre se ha puesto al lado de Olga Moreno, se encontraba entre el plantel de colaboradores de esta tarde. Lo que no se imaginaba es que se iba a convertir en la protagonista de la tarde tras un rifirrafe con Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco: «Yo todo lo que dicho, lo he demostrado. ¿No te lo crees con pruebas?»

A lo largo de estos meses, Marta López se ha posicionado al lado de Olga Moreno. Sin embargo, ha asegurado que hay cosas de Rociíto que sí se creía. «Yo todo lo que he dicho, lo he demostrado. Yo no digo, yo demuestro«, ha comenzado a decir de manera categórica Rocío Carrasco, presagiando ya que se venía un auténtico vorágine. Marta aseguraba que de «lo que has demostrado con pruebas sí me creo, pero de lo que has hablado hay cosas que no«. «¿No te han convencido aún teniendo la prueba?», le preguntaba Rociíto. Sin embargo, la colaboradora asegura que tiene las versiones de otras personas.

Rocío Carrasco entiende a Marta López: «Hay muchas veces que incluso yo viviéndolo yo misma, me han hecho dudar. Eso es la luz de gas«, aseguraba la hija de la más grande. «Yo he escuchado tu versión y me creo lo que yo quiera o tú me hayas demostrado, pero he escuchado tras versiones que a lo mejor nadie ha podido escuchar», dice. «He escuchado a otra versión y no echemos toda la culpa a Olga Moreno», continuaba. «Me da pena hablar así«, ha dicho. Una frase que ha enfadado y mucho a Rocío Carrasco.

El monumental enfado de Rociíto con Marta López

«No te tiene que dar pena ahora. Te lo agradezco. Pero te tenía que haber dado pena antes. Te tenía que haber dado el capítulo 0 y el 1… Te tenía que haber dado pena ir a ‘Supervivientes’ cuando le preguntabas a Olga Moreno por sus hijos porque los hijos son míos. Los dos«, le recriminaba Rocío Carrasco. «Que no te de pena, que te hubiera dado pena la primera parte del documental.. y el hecho de haberte ido a ‘Supervivientes y decirle lo que le dijiste a Olga Moreno», seguía.

Marta López ha querido defenderse de ese reproche. «Cuando yo digo eso se malinterpreta. En más de una ocasión he dicho los hijos de Olga y luego he dicho perdón, me he equivocado muchas veces al decir eso», ha dicho la colaboradora de televisión que estaba contra las cuerdas. Marta se ha puesto en contra al presentador, a la invitada y a María Patiño, que también ha estallado contra ella. «No vengas de víctima», le espetaba.

