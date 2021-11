El reencuentro de Terelu Campos y Carmen Borrego en la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban

Tras protagonizar un sinfín de desencuentros televisivos, la relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego continúa en entredicho. Las hermanas, que llevan una larga temporada distanciadas, atraviesan una de las peores crisis familiares que recordamos. La gran fiesta por el 48 cumpleaños de Belén Esteban ha sido el escenario en el que ambas se han reencontrado.

Buenas amigas de la de Paracuellos, ninguna de las dos quiso faltar a la cita. Carmen Borrego entraba a la discoteca Kapital de Madrid acompañada por su marido, José Carlos Bernal. La hija de María Teresa Campos se paraba unos segundos para atender amablemente a la prensa que se agolpaba en el lugar. Cuando una reportera le cuestionaba sobre su hermana, esta afirmaba lo siguiente: «El reencuentro va a ser normal, no penséis que nos vamos a matar. No hay ningún problema, de verdad».

Aunque en un principio optaba por un tono conciliador, cuando le preguntaban si había pensado llamar a Terelu, respondía con un zasca: «Que me llame ella». Eso sí, añadía que por supuesto la cogería el teléfono si recibía su llamada, también adelantaba que durante la fiesta de cumpleaños se fundirían en un esperado abrazo de hermanas.

Mientras que Carmen Borrego respondía brevemente a la prensa, Terelu prefería guardar silencio. La colaboradora llegaba a la citada discoteca acompañada por Raúl Prieto, director de ‘Viva la vida’, y rápidamente entraba en el local sin pararse un solo segundo. Evitaba así entrar en polémicas familiares y temas controvertidos. Su hija, Alejandra Rubio, tampoco faltaba a la cita, pero dando esquinazo a la prensa. Aprovechaba un instante de descuido para pasar desapercibida.

¿Reconciliación a la vista?

Carmen Borrego y Terelu Campos se han reencontrado públicamente de la mano de Belén Esteban. Esta última, buena amigas de ambas, no dudaba en apostar por una reconciliación. «Yo apoyo en todo», afirmaba sobre el tema. Aunque la colaboradora ha preferido no entrar en más detalles sobre una polémica que continúa copando muchos titulares en la crónica social. Y es que la guerra que mantienen las hermanas no solo se lidia en los platós de televisión, según ha podido saber SEMANA, en exclusiva, el mal rollo entre traspasa otras fronteras.

«Terelu manda mensajes desde su teléfono a Carmen en los que le deja claro que la reconciliación es imposible a día de hoy», ha explicado una fuente de toda solvencia a nuestra revista. «Estos WhatsApps son verdaderamente duros y no invitan a un posible acercamiento, sino que solo multiplican la tensión entre ellas», insiste la misma persona quien recalcaba que los mensajes reflejan que Terelu está muy cabreada y no perdona a Carmen su actitud en ‘Sálvame’, tampoco el hecho de que haya aceptado un trabajo al que ella renunció por su hermana. Habrá que esperar para saber algunos detalles de este esperado reencuentro.