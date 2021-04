Tamara Falcó se ha convertido en Trending Topic en Twitter después de su última intervención en ‘El Hormiguero’ donde habló sobre las vacunas contra la covid

Este jueves, Tamara Falcó acudió a su puesto de trabajo como colaboradora de ‘El Hormiguero’. La marquesa de Griñón formó parte de la mesa de tertulias que cada jueves tienen varios colaboradores del programa para hablar sobre temas sociales. Estuvieron debatiendo de las diferentes vacunas contra el coronavirus que se administran actualmente y su posición al respecto. Mientras que Juan del Val o Cristina Pardo estaban a favor de vacunarse con cualquiera de las que hay ahora en el mercado, Tamara Falcó tiene una opinión diferente que no ha hecho ni pizca de gracia a los internautas. Han convertido el nombre de Tamara Falcó en Trending Topic y son muchos los que han atacado a la hija de Isabel Preysler por sus palabras.

El comentario de Tamara Falcó que le ha hecho convertirse en Trending Topic

«Yo sí quiero poder elegir. Quiero poder elegir», dijo. Pablo Motos le planteó qué haría si la llamasen mañana para ponerse la vacuna y asegura que «diría Chao, ‘pescao’». Lo tiene claro: «No me quiero vacunar con Astrazeneca, quiero que me aseguren que la vacuna con la que van a vacunar es súper segura. Por ahora Pfizer es la que está dando mejores resultados. Entonces, prefiero esperar a que sigan llegando dosis y prefiero espera un poquito más». Tamara Falcó ha aclarado que su decisión no la toma desde el miedo, sino desde la prudencia: «Miedo y prudencia son cosas distintas. Yo no tengo miedo. No es miedo a la vacuna. Es por prudencia… No creo que me vaya a pasar nada, pero por si acaso prefiero esperar a que llegue la vacuna de Pfizer. Es en lo que confío».

Desde que pronunciara esas palabras ha recibido una oleada de comentarios negativos. Los internautas no dan crédito que un personaje público pueda posicionarse y alertar a la sociedad en un tema tan delicado y tan de actualidad por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. «Que en momentos tan delicados M. Bosé o Tamara Falcó tengan tribunas mediáticas desde las que esparcir su ignorancia sobre las vacunas me parece una temeridad», «La de doctorados en virología y medicina preventiva que están concediendo las universidades este mes: Victoria Abril, Miguel Bosé, Tamara Falcó…»… son algunos de los comentarios que se pueden leer al clickar sobre el TT.

Los internautas no quieren que Tamara esté en la televisión

Además, piden que no se le dé voz en una televisión a aquellas personas que en una crisis sanitaria no ayuden al país a calmarse y a tranquilizarse ante una situación tan crítica. «Es vergonzoso que las televisiones den voz en prime time a iletrados e ignorantes como Támara Falcó, Miguel Bosé, Victoria Abril… Para hablar de algo tan serio como las vacunas y el Covid. Algo que está costando muchas vidas» o «Támara Falco está diciendo una sarta de chorradas en El Hormiguero…que además es peligroso, porque lanza el mensaje de que solo se vacunará con una vacuna «segura» y no AstraZeneca que da trombos.

Estupideces de este tipo, mensajes de gente ignorante es lo que causa miedo en la población», dicen otros internautas.

La televisión pública, también en el punto de mira

Algo parecido ha ocurrido también este viernes con Victoria Abril tras ser fichada para participar en ‘MasterChef Celebrity, en La 1 de RTVE. Los tele espectadores quieren boicotear su participación en la televisión pública después de su actitud negacionista en la rueda de prensa de los Premios Feroz de este año cuando negó a ponerse la mascarilla obligatoria para evitar la propagación contra el coronavirus.

La gran parte de la audiencia que ha decidido pronunciarse acerca de este fichaje ha puesto el grito en el cielo, pues no entienden el motivo por el que le dan cabida tras su reciente polémica. De hecho, la mayoría de mensajes siguen la misma línea. «Como sea verdad que fichasteis a Victoria Abril , yo seré una de las que no veré el programa por primera vez en años», «¿Victoria Abril en la nueva edición de ‘Masterchef celebrity’? Habéis perdido un seguidor. Adiós» o «Lamentable que desde un medio público se permita como concursante en un programa a Victoria Abril» son algunos de los comentarios que también se han escrito a lo largo de esta mañana criticando así su fichaje.

Mientras tanto, ni Victoria Abril ni Tamara Falcó se han pronunciado respecto a todas las críticas que han recibido en las últimas horas. Ambas han guardado silencio y, seguramente aconsejadas por su círculo más cercano, han preferido mantenerse al margen de todas estas críticas.