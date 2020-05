María Lapiedra no puede estar más feliz. A pesar de que nuestro país no pasa por el mejor momento por la crisis del coronavirus, la colaboradora de televisión ha dado a luz a su tercera hija, Mia (la primera fruto de su relación con Gustavo González) en medio de esta crisis sanitaria. Y no puede estar más contenta al experimentar una vez más lo que se siente al tener un bebé en casa.

Dio a luz a su hija Mia el pasado 24 de abril en Barcelona y tan solo unos días después de este gran día, ya vemos que María Lapiedra ha recuperado la figura. En uno de los paseos que ha dado por la calle justo cuando ya están permitidos, la colaboradora muestra con un vestido con falda tableada que está estupenda.

Solo 12 días han sido suficientes para que la colaboradora de televisión recupere la figura, aunque todavía se encuentra en plena recuperación. Esta etapa durará todavía unos días, pero con la ayuda de una buena alimentación verá los cambios de una manera más rápida. Por ahora no podrá hacer deporte, pero sí aprovechar las horas de salida que están permitadas para salir a dar un paseo al aire libre.

Ella misma compartía unas horas antes de mostrar su figura en la calle qué estaba haciendo. Y es que ha empezado a ponerse fajas reductoras para recuperar su figura. «¡Todo listo para empezar poco a poco a recuperar mi figura! Mi nueva faja reductora postparto me va a ayudar a que el abdomen y el útero se reduzcan de nuevo a su tamaño original. Contribuye a recuperar los músculos ya que se contraen y la piel tarda tiempo en recuperar su naturaleza flexible. En la espalda, debido a la presión adicional durante el embarazo, una envoltura después del embarazo puede ayudar a que la espalda tenga ese apoyo adicional que te reconfortará», escribía mostrando lo mucho que le ayuda este complemento.

María Lapiedra está haciendo un seguimiento de cómo cambia y evoluciona su cuerpo en sus redes sociales. Y es que desde el primer día en casa, ha querido compartir cómo está su figura. Apenas seis después de dar la bienvenida a la pequeña, la colaboradora compartía cómo estaba su cuerpo tras el parto. Ella misma lo hacía a través de su Stories, donde ha prometido hacer un seguimiento de cómo va cambiando su cuerpo. En el quinto día de postparto, María Lapiedra enseña que todavía tiene la barriguita hinchada, algo normal, ya que todavía hace pocos días que dio a luz a su hija.

Habrá que esperar todavía unos días para ver cómo va avanzando el cuerpo de María Lapiedra. Hay que recordar que el pasado 24 de abril fue el día en el que la pareja dio la bienvenida a su hija Mia, que midió 51 centímetros y pesó 3.610 kg.