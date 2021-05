Rocío Carrasco ha recordado el último día en el que vio a su hijo David. Poco después contraía matrimonio, pero él nunca asistió.

«El 23 de junio de 2016. Fue él con su mochila, sabiendo que se iba con el padre todo el verano y que cuando el padre lo trajera él iba a la boda de su mami y de Fidelito. Iba contentísimo porque iba a pasar el verano con su padre y sus hermanas, porque en agosto era la Feria de Málaga y entonces él ya tenía esquematizado», dice Rocío Carrasco al recordar el último día en el que pudo abrazar a su enano. Desde entonces no han vuelto a tener contacto ninguno, a pesar de que Rocíito le echa muchísimo de menos. Madre e hijo estaban muy unidos antes de que todo saltara por los aires, pero ¿cómo fue ese verano de hace 5 años que supuso un punto y final para ellos? Después de ese verano tenía lugar el enlace de Rocío y Fidel Albiac, sin embargo, David Flores nunca acudió.

«Antes de que él se vaya para pasar el verano con el padre yo ya le había comprado su traje, su camisa, su corbata, sus zapatos y todo«, ha explicado Rocíito. Su hijo estaba muy ilusionado por el gran día, al igual que lo estaban los novios, quienes nunca imaginaron que David sería el gran ausente a su boda. El ‘sí, quiero’ se celebró el 8 de septiembre, un día muy feliz en el que no dejaron de llorar y reír y que, desafortunadamente, se vio empañado porque su hijo no estuviera. A pesar de que a Antonio David tan solo le tocaba el mes de agosto con sus hijos, según el convenio regulador, su hijo pidió a su madre viajar a Málaga todo el verano para estar con sus hermanas, un ruego al que Rocío Carrasco accedió.

«Accedo porque es él el que me lo pide, me dice que le gustaría estar con Ro y con Lola. Si él quería eso ¿por qué voy a ir en contra de eso y voy a intentar coartarlo?. Al progenitor que le corresponde agosto se supone que está con el niño hasta el comienzo del colegio, nosotros pusimos la boda el 6, 7 y 8 para que coincidiera con el regreso del niño para empezar el curso escolar. Cedo en que se vaya y sabiendo lo que sé, hablo con la que por entonces era mi abogada y le pido por favor que envíe un email al abogado de esta persona para que le diga que nos diga en junio cuándo le va a traer«, dice Rocío Carrasco. En ese momento comenzó una pesadilla, ya que David Flores nunca volvió a su lado.

Su familia le apoyaba y le apoya en su lucha, no obstante, a día de hoy no tiene a ninguno de sus dos hijos, una pena que a ella le acompaña desde aquel momento. Aunque Rocío Flores le ha dicho públicamente que quiere hablar con ella en privado, esa conversación no ha tenido lugar porque la hija de Rocío Jurado «no se siente preparada».