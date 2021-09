Así es realmente Terelu Campos cuando se apagan los focos de ‘MasterChef Celebrity’

Terelu Campos es uno de los pesos pesados de ‘MasterChef Celebrity’. La hija de María Teresa se ha sumado al elenco de concursantes que se han lanzado a los fogones y solo en el primer programa ya ha cosechado titulares. No solo por su destreza en la cocina, la cual es innegable, sino también por no tener pelos en la lengua. Cabe recordar que no dudó en responder al periodista Juanma Castaño cuando este hizo mención a su pasado sentimental durante el primer programa, no obstante, todavía queda mucho recorrido por delante. Para conocer cómo es su comportamiento tras los focos, se ha preguntado a Pepe Rodríguez, quien no ha dudado en desvelar su verdadera opinión. Agradecido con el rol que ha tomado la colaboradora de televisión en el talent, el prestigioso cocinero ha alabado el comportamiento de Terelu dentro y fuera de cámaras.

«Ha ido con perfil de bajo y ha estado muy bien. Se ve que cocina», comienza diciendo Pepe Rodríguez sobre la tertuliana. Todavía quedan muchos programas por delante, pero todo hace pensar que Terelu Campos ha llegado lejos, pues el toledano la tilda de «toda una profesional». Lejos de las opiniones de algunos compañeros que en el pasado la tuvieron como jefa y que la tildaron de «déspota», Pepe Rodríguez ha conseguido una muy buena impresión de la comunicadora. Ella se esfuerza por sacar cada uno de los platos con nota y, además, da contenido, dos ingredientes imprescindibles en el reality culinario más famoso de nuestro país. Pero ¿qué opina este miembro del jurado sobre la guerra abierta que existe en el clan Campos? Sin querer mojarse demasiado, pero con su particular humor, Pepe Rodríguez ha catalogado la familia de Terelu como «la casa de los líos». Acostumbrada a vivir una montaña rusa constante, el empresario cree que esta participante ya «tiene callo porque lleva así toda la vida», declaraciones que podrían no gustar a Terelu.

Pepe Rodríguez siempre anima a todos y cada uno de los concursantes que se tiran a la piscina y aceptan el reto de aprender a cocinar en ‘MasterChef Celebrity’. A pesar de que ha habido temporadas en las que alguien se descuadraba del resto y daba problemas, Pepe esta vez insiste en que todos y cada uno de ellos son grandes profesionales. «Este año va a ser brutal», dice el chef del restaurante ‘El Bohío’. De este modo, multiplica aún más las expectativas que los espectadores tienen puestas en la nueva entrega. Durante el primer programa consiguieron un 20,1% de audiencia, un dato que comparado con otros estrenos no es alentador. Se convirtió en el menos visto hasta ahora, pues obtuvo 300.000 televidentes menos que en la edición anterior.