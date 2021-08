Así reacciona Gloria Camila a las declaraciones de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’

El pasado miércoles, Rocío Carrasco regresaba a ‘Sálvame’ para dar respuesta a un montón de asuntos sobre su vida que han generado titulares en los medios de comunicación: desde el diario secreto de su madre, sus opiniones sobre el matrimonio de su madre con José Ortega Cano o lo complicado que ve un acercamiento con sus hijos David y Rocío Flores. También hablaba de su hermana, Gloria Camila Mohedano, a la que defendió de las recientes declaraciones que ha hecho sobre ella Kiko Matamoros.

Rocío Carrasco ha salido en defensa de su hermana en ‘Sálvame’

«Estoy viendo que no dejan de suceder acontecimientos. Y la gente tiene una idea equivocada. Y entiendo que la gente se pregunte por qué no se abre, por qué la asociación (de Rocío Jurado.). Lo voy a explicar. Y lo voy a explicar todo desde el principio», decía Carrasco ante las cámaras. «El otro día Kiko Matamoros lanzó esa noticia. Y la lanzó con un tinte de que la Presidenta de la Asociación era Gloria Camila y que a la asociación se la había dejado fuera. ¡Que no meta a mi hermana en esto, que mi hermana no tiene nada que ver en esto! Que mi hermana se ha mantenido al margen. Mi hermana es presidenta de la asociación hace nada y menos. Esto no tiene nada que ver con mi hermana. Que no tire por ahí, que por ahí no va a conseguir nada».

Con sus palabras, Rocío Carrasco se mostraba en una posición de defensa hacia la joven. Pero, ¿qué piensa la aludida sobre lo que ha dicho su hermana sobre ella? Tal y como se ve en el vídeo, la hija menor de ‘la más grande’ prefiere mantenerse al margen. Al menos de momento…

A tenor de cómo están las cosas, es probable que a Gloria Camila no le quede más remedio que hablar. Más tarde o más temprano tendrá que responder a lo que está comentando sobre ella en los medios de comunicación. Lo más reciente: las afirmaciones de Carlota Corredera, quien ha asegurado en su programa que el acercamiento de ambas hermana está cada vez más cerca.

«Está planteándose cosas y poniendo en duda versiones», dice Carlota Corredera sobre Gloria Camila

«A mí me ha llegado algo que posiblemente lo van a negar… Y la persona que me lo que dice para mí va a misa», arrancaba la presentadora este jueves. «Gloria Camila está bastante decepcionada con Rocío Flores. Cuando digo decepcionada me refiero a que, por ejemplo, cuando Rocío Flores ahora viene a Madrid muchas veces ya no se queda con su tía. Ella está haciendo su panda en Madrid. Parece que después de la emisión del documental no ha habido ninguna pequeña veta en la foto de familia, pero parece ser que no está siendo… Si hay alguien de la familia que está siendo receptiva y que está planteándose cosas y poniendo en duda versiones que hasta ahora para ella eran inalterables es Gloria Camila».

La gallega, amiga de Rocío Carrasco, cree que Gloria Camila debería mostrar interés por el diario de su madre: «No sé qué opciones reales tiene a la hora de establecer un vínculo o tener una relación más cercana con Rocío Carrasco. Si yo fuera Gloria Camila le diría: ‘Quiero leer esos manuscritos’. Yo querría saber lo que mi madre decía ahí. No que se hagan públicos», explicaba.

Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila, cree posible un acercamiento entre la joven y Rocío Carrasco

Sobre este asunto también se ha manifestado Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila. «Habrá visto el documental. Es su hermana. Ella conocía la versión de Antonio David. Por su edad desconocía todo esto que su hermana había vivido», ha dicho. «Puede ser, que yo siempre lo he pensado, que estuviese condicionada o manipulada por Antonio David y viendo este documental se haya dado cuenta de que le ha abierto las puertas de su casa a una persona que desconocía».

Solo falta conocer qué piensa la protagonista de todas estas informaciones sobre el aluvión de titulares en torno a su persona. ¿Se animará a reconocer que, en efecto, desea un acercamiento con su hermana? Pronto lo sabremos…