Sara Carbonero ha sido preguntada acerca de su posible separación de Iker Casillas y esta ha sido su reacción ante los periodistas.

En su último ingreso hospitalario Sara Carbonero permaneció al lado de sus seres más queridos, entre ellos, su marido Iker Casillas. Recibió el alta hospitalaria y abandonó las instalaciones junto a él, sin embargo, ya sonaban con fuerza rumores de separación entre ellos. Tras ello, ambos recuperaron su rutina y poco más se volvió a hablar sobre en qué punto estaba su matrimonio. Aunque hace solo unos días la comunicadora demostró tener las emociones a flor de piel, pues rompió a llorar en directo durante una entrevista en su programa de radio, no obstante, no ha sido hasta este miércoles cuando una publicación ha confirmado que su relación ha llegado a su fin.

Vídeo: Europa Press

La revista Lecturas confirma que Iker Casillas y Sara Carbonero se separan, una noticia sobre la que ha sido preguntada la propia empresaria horas después. Varios reporteros le han preguntado con el fin de saber más sobre ello, siendo Sara la que ha explicado cómo está, aunque sin querer entrar en demasiados detalles. Aunque en el cumpleaños de la periodista, Iker sí la felicitó públicamente a través de las redes, lo cierto es que desde hace meses ninguno de los dos postean imágenes juntos. En su Instagram, por el momento, ninguno se ha pronunciado sobre este asunto. Sí se les vio juntos en una comida junto a Isabel Jiménez, amiga de ambos, con la que mantienen una excelente relación, lo que demostró que tienen buena sintonía.

Ha sido a primera hora de la mañana cuando Sara Carbonero ha llevado a sus dos hijos al colegio y tras abandonar el centro escolar ha sido preguntada por ello. Conduciendo su propio vehículo, Sara no ha querido explicar si es o no cierto que ella e Iker se separan, eso sí, sí ha comentado que se encuentra bien. Provista de la obligatoria mascarilla y con un look informal, en el vídeo que te ofrecemos en este artículo puedes ver a Carbonero y su reacción al ser preguntada por uno de los temas del momento.

La pareja se unió frente a la adversidad, tal y como han demostrado las últimas imágenes de ambos. Y es que cabe recordar que en SEMANA mostramos fotografías exclusivas de Iker Casillas muy cabizbajo y abrazado a un amigo mientras Sara Carbonero todavía estaba ingresada, lo que demostró la preocupación del que fuera guardameta de Real Madrid.

Fue hace tan solo unos días cuando el exportero fue preguntado sobre ello en Madrid, no obstante, no quiso contestar a ninguna de las preguntas de los periodistas. Ambos han apostado por la discreción y parece que, de momento, ninguno de los integrantes del matrimonio dará explicaciones sobre sus decisiones maritales.