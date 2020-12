Sabemos cuál ha sido la reacción del bailaor Rafael Amargo tras conocerse la salida de Blanca Romero de su proyecto teatral, ‘Yerma’.

El 1 de diciembre marcó un antes y un después en la vida de Rafael Amargo. El coreógrafo fue detenido por tráfico de drogas y supuesta vinculación a una organización criminal poco antes de estrenar la obra en la que había puesto toda su ilusión. Su situación judicial canceló todos los planes y justo cuando fue puesto en libertad acudió al teatro de La Latina para continuar con ‘Yerma’. Entonces, no imaginó las consecuencias que tendrían el escándalo que él mismo ha protagonizado, pues, tal y como ha podido saber SEMANA, Blanca Romero se ha caído del cartel. La artista ha decidido no seguir trabajando con él, provocando que tan solo sea Sara Vega quien continúe en la obra. Pero ¿cómo se ha tomado el bailaor su salida? Si bien ha sido preguntado por los reporteros sobre este asunto y sus respuestas han sido cuanto menos incongruentes, sus redes sociales hablan por sí solas. Rafael Amargo ha dado un unfollow a Blanca y actualmente ni siquiera la sigue en Instagram, fiel reflejo de que su relación profesional no pasa por su mejor momento.

Por el momento Blanca no se ha pronunciado al respecto sobre su determinación en su cuenta de Instagram y sí lo ha hecho Amargo. A su salida del teatro el artista charló con los periodistas, donde incluso llegó a bromear sobre el palo que han sufrido con la ‘espantada’ de Blanca. Y es que si no es Blanca Romero, «esperarán a Romero Blanca», una respuesta que no convenció a la reportera hasta tal punto que le expresó sus dudas. «Ante la duda la más tetuda«, espetó Rafael. Pese a que él lo niega, esta revista puede confirmar que la bailaora no seguirá adelante con este proyecto que hace varias semanas sí promocionaba en sus redes sociales. En ellas precisamente hemos sido testigos este fin de semana de la frase que Blanca posteó en sus stories, un texto que tras su salida cobra mucho más sentido si cabe. «La sociedad humana está mal tanto por las fechorías de los malos, como por el silencio cómplice de los buenos», escribió.

Vídeo de Europa Press

Quien sí sigue adelante es Sara Vega, actriz que en los últimos días está más activa que nunca en lo que a promoción y publicidad se refiere. Ella, por su parte, ha compartido imágenes en el teatro y ha anunciado a bombo y platillo ‘Yerma‘, proyecto en el que ella y Blanca Romero se alternaban como protagonistas. Por el momento, hay entradas disponibles del espectáculo y está previsto que siga en pie, al menos, hasta el mes de enero. Con su estreno Rafael Amargo está pletórico, hecho que se demuestra en que solo se centre en triunfar sobre los escenarios. A pesar de que no fue fácil su estancia en los calabozos, donde no dejaba de llorar como publicó SEMANA, ahora está focalizado en seguir con la obra en la que tantas miradas hay puestas.