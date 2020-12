Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, se enfrenta de nuevo al testimonio de una mujer que dice haber mantenido relaciones sexuales con su marido e incluso llega a decir que estos actos tuvieron lugar supuestamente dos días antes de su boda. ¿Qué dice ella sobre esto? Vea el vídeo

Una nueva mujer se ha sentado para narrar en televisión que ha mantenido supuestamente una relación furtiva con Antonio David Flores. Son ya muchas las féminas que acusan al ex de Rocío Carrasco de presuntas deslealtades que nunca han llegado a demostrar. Tantas, que en ‘Sálvame’ se ha bromeado en infinidad de ocasiones con el hecho de que podrían fletar dos autobuses repletos de mujeres para hablar de las supuestas deslealtades de Antonio David Flores. La nueva, una mujer que desea mantener su identidad en el anonimato, destaca no solo que habría mantenido relaciones sexuales con el ex guardia civil, sino que además sube su apuesta y asegura que estos encuentros habrían tenido lugar cuando el ahora colaborador preparaba su boda con Olga Moreno.

Vídeo: Europa Press

“Me acosté con él dos días antes de su boda con Olga”, dice la joven con cierto orgullo por su supuesta hazaña que, como ya sucede con sus predecesoras, asegura tener pruebas firmes que sustentarían su testimonio y que demostrarían que no miente al asegurar que Antonio David Flores habría caído supuestamente en su tentación. Ahora, el turno de palabra está en Olga Moreno, de nuevo situada en la palestra por una tercera en discordia. La mujer del colaborador se enfrenta a las preguntas sobre cómo ha recibido que una nueva mujer se suba a la palestra a hablar de presuntos encuentros sexuales con su marido. Una supuesta traición que habría tenido lugar en su propia cama de matrimonio, si se atiende a lo que esta fémina ha desvelado en ‘Socialité’, que mantiene que “A él no se le veía preocupado, no se escondía. De hecho, yo era la que más me preocupaba” y que tiene “muchos testigos, demasiados, de mi relación con Antonio David Flores”.

¿Qué opina Olga Moreno sobre este nuevo testimonio que pone en jaque su matrimonio? ¿Dará credibilidad a lo que dice esta mujer que protege su imagen bajo secreto de sumario, mientras no le tiembla el pulso al poner en un serio aprieto a Antonio David Flores? Vea el vídeo para conocer su reacción a esta nueva polémica y a las preguntas de los reporteros sobre un tema que, por mucho que trate de no dar credibilidad, termina por hacerle daño.