El equipo de ‘Supervivientes’ ha incluido este comentario que en su día pronunció Rocío Carrasco dirigido a la mujer de Antonio David Flores.

Olga Moreno continúa inmersa en su gran aventura televisiva en ‘Supervivientes’. La mujer de Antonio David Flores lleva dos meses en los Cayos Cochinos de Honduras donde ha permanecido totalmente ajena al revuelo que se ha creado en nuestro país como consecuencia del documental protagonizado por Rocío Carrasco. Esta ha sido protagonista inesperada del reality cuando ha salido a relucir una sonada frase que dijo durante la docu-serie.

La malagueña, al igual que el resto de concursantes, se ha enfrentado a una prueba en la que debía averiguar cuáles eran los comentarios que habían dicho algunos de sus compañeros sobre ella. Entre todos ha leído uno que es ajeno al reality, pero que aún retumba en la memoria de muchos telespectadores de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

«No tiene coño. No lo tiene», leía totalmente extrañada. Mientras se escuchaban algunas risas que llegaban por parte de los otros concursantes, como las de Melyssa Pinto. Olga se ha quedado un tanto desconcertada por esta frase, pero por supuesto no ha entendido de dónde venía. El equipo de ‘Supervivientes’, con toda la intención, la ha incluido sabiendo que cuando regrese a España será algo que escuchará en más de una ocasión.

«No tiene lo que tiene que tener»

Este comentario lo realizó Rocío Carrasco cuando se detuvo hablando sobre Olga Moreno en su documental. Recordó el día que coincidieron en los juzgados. Una cita en la que también estaba su hijo, David Flores. La malagueña aseguró durante una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ que en aquel momento se acercó a ella y le preguntó: «¿En serio que no vas a saludar a tu hijo?». Algo que desmintió por completo Rocío Carrasco. «No tiene coño. No lo tiene. No tiene lo que tiene que tener para después de haberse levantado decirme eso».

El testimonio de Rocío Carrasco es totalmente opuesto al de Olga Moreno. Su versión es que la mujer de Antonio David Flores se apresuró a coger al niño y a besarle, apartándole la cara para que no viera a su madre. «Cuando yo veo eso, yo iba, podía pasar que una de las dos tuviera un problema y no saliera de allí. Yo iba a por ella, no me duelen prendas decirlo. Yo iba a poner ella literalmente».

Sin embargo, pronto intervino su abogado para frenarla en sus intenciones. «Me dijo ‘Ro no no no, tira tira tira’. Sabía que íbamos a tener un problema y gordo. El niño no me vio, ella no dejo que él me viera. Es cierto que tiró para adelante, es mentira que se levante y me diga ¿En serio que no vas a saludar a tu hijo? No tiene coño. No lo tiene, no tiene lo que tiene que tener para después de haberse levantado decirme eso».