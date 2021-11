Isabel Torres, la actriz que daba vida en ‘Veneno’ a la última etapa en la vida de Cristina Ortiz ‘La Veneno’, se despedía este lunes de sus seguidores tras recibir una de las peores noticias por parte de sus médicos. El cáncer contra el que había batallado regresaba meses después a su vida, pero lo hacía con el peor de los augurios y es que, tal y como reconoce la propia actriz en un vídeo en sus redes sociales: “Me han dado dos meses de vida”. El estado de su cáncer de pulmón ha empeorado y tras estar mucho tiempo desaparecida de las redes sociales, ahora regresa para despedirse, para explicar cómo se encuentra tras su último ingreso en el hospital y por qué los médicos le dan una estimación de vida tan corta.

Vídeo: Europa Press

Una noticia trágica que ha pillado a todos por sorpresa y que ha entristecido a los seguidores de la serie ‘Veneno’, así como a los propios fans de la actriz y también a sus amigos. Entre ellos están los propios Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, que han recibido con dolor las duras nuevas. Sobre estas circunstancias y sobre la salud de la estrella del elenco de su serie más exitosa han sido preguntados y, desde el respeto, han respondido. La reacción de Los Javis al anuncio de Isabel Torres de que le quedan dos meses de vida la podrás encontrar en el vídeo que encontrarás más arriba. ¡Dale al play!

La dura despedida de Isabel Torres de sus fans

“Este es el último vídeo que voy a hacer, por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red. He estado muy malita y quería decirles cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital. Ahora estoy en casa de mi mejor amiga, Maru, que es como mi hermana, que me está cuidando”, comienza a explicar Isabel Torres en un vídeo de tan solo cinco minutos que ha causado un gran impacto en las redes sociales, donde todos han querido mostrarle su apoyo e insuflarle ánimos en tan delicados momentos.

Vídeo: Instagram

Los médicos han sido muy claros con Isabel Torres: “En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero. Si lo supero, bien; si no lo supero, también. Qué le vamos a hacer. La vida es así. Ahora se me murió un primo hace poquito, pero la vida es así de caprichosa. Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí, sobre todo a mis fans, que siempre han estado al lado mío, apoyándome. Quiero darle también las gracias a toda la gente que ha estado a mi lado: a mi familia, a mis primas, a Maru, a todos mis primos, mis sobrinos… El vídeo es para decirles que les quiero mucho. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero es lo que hay. Me gustaría agradecerles a todos por todo lo que habéis hecho por mí. La vida es tan bonita y hay que vivirla”, zanja Isabel Torres.

“Si salgo de ésta, me volveré a conectar, y si no, habrá sido un placer vivir esta experiencia tan bonita llamada vida”, termina despidiéndose de todos Isabel Torres con un vídeo que ha provocado una oleada de mensajes en los que la esperanza no se pierde y es que siempre queda la posibilidad de que la actriz logre superar su problema. ¡Ánimo!