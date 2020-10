Carla Vigo ha recibido un aluvión de críticas desde que está viviendo en Alemania y ha pedido a sus seguidores que dejen de criticarla.

El pasado 10 de septiembre la sobrina de la Reina Letizia dio un giro a su vida. Carla Vigo cogió un avión con destino Alemania, país en el que ejerce como ‘au pair’ y donde cuida de dos niños, de tres y un año. Allí trata de aprender el idioma y, además, continúa peleando por un sueño que es el de convertirse en actriz. No quiere renunciar a la que es, sin duda, su pasión, y, aunque parecía encontrarse muy feliz fuera de nuestro país, parece que algo le está empañando su estancia allí. La joven de 20 años está sufriendo comentarios negativos constantemente en las redes sociales y cansada de esta situación ha estallado en su cuenta de Instagram.

Al parecer no todo el mundo entiende qué puede hacer allí y cómo se está costeando su estancia en Alemania, por lo que Carla Vigo ha utilizado sus stories para sincerarse. Hastiada del aluvión de críticas procedentes de personas que hablan según Carla sin saber, la estudiante de interpretación ha querido zanjar cualquier rumor acerca de su presente y futuro en el país. «No suelo hacer este tipo de cosas, pero lo veo necesario. Desde que estoy fuera de España he recibido muchos comentarios tipo ‘claro está fuera porque es rica’, ‘¿quién pagará sus gastos ahí? o ‘estás fuera porque has visto que como actriz no vas a llegar a nada porque eres fea’, ‘seguro que estás estudiando en un sitio muy car’o etc. Al principio no hacía ni caso porque no suelo darle importancia a cosas de este tipo pero ya es demasiado. De verdad, no sabéis el daño que podéis hacer con comentarios así. Vivid y dejar vivir que seréis mucho más felices y tened un poco más de humanidad que seguro que a vosotros no os gustaría ni que se metiesen con vuestro físico o con lo que hacéis con vuestra vida. Nunca sabéis lo que ha podido pasar una persona y cómo se va a tomar los comentarios que hacéis», ha escrito Vigo muy sincera.

La joven parece estar dolida con sus followers, no entiende el motivo por el que la critican y por ello ha pedido que antes de comentar de manera negativa sus publicaciones, sus seguidores dejan de seguir su perfil. «Si no os gusta lo que subo me bloqueáis o me dejáis de seguir o hacéis lo que veáis conveniente, pero haced comentarios así a una persona sea quien sea me parece innecesario cuando nadie es perfecto y todos tenemos fallos y defectos, así que mirad vuestro ombligo e intentar arreglar los vuestros y a mí dejadme en paz», ha añadido Carla Vigo. Un mensaje que ha querido completar, sembrando la duda acerca de cuáles son sus planes actuales en Alemania. «Y la última cosa. No sabéis ni qué estoy haciendo ni qué no estoy haciendo así que mejor de las cosas que no sabéis no comentéis», ha finalizado.

Durante su viaje ha compartido algunas instantáneas y en ellas aparecía con una gran sonrisa, sin embargo, parece que estas fotografías escondían el verdadero momento que estaba viviendo Carla Vigo. La sobrina de la reina Letizia no se encuentra en su mejor momento, por lo que esté jueves ha pedido una tregua a sus más de 13.000 seguidores en su perfil de Instagram.