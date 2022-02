Raquel Mosquera ha respondido a las últimas declaraciones de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado aseguró que no tenía ningún tipo de posesión de su padre, Pedro Carrasco. La colaboradora ha hablado alto y claro desmintiendo esta versión de los hechos y aclarando con detalles cómo se produjo la repartición de la herencia de su difunto marido.

«Yo le ofrecí los trofeos. Me da igual lo que diga o deje de decir. No le dio importancia en ese momento», ha afirmado la peluquera durante su última intervención en el programa ‘Viva la vida’. Se ha pronunciado tajante sobre este asunto: «Si no tiene nada de su padre es porque no puso ningún interés en tenerlo en ese momento», ha manifestado. Asimismo ha recalcado que lo único que se llevó del boxeador fueron sus distintos enseres. «Cuando falleció mi marido no había testamento. Yo estaba muy mal. De hecho no llevé abogado y fui con un amigo de Rocío Jurado y Pedro Carrasco que llevaba las cuentas de los dos. Mientras que ella sí llevó abogado».

Raquel Mosquera aclara el tema de la herencia

La viuda del boxeador ha puntualizado que tanto ella como Rocío Carrasco firmaron de mutuo acuerdo el cuaderno particional. Aunque ha indicado que se arrepiente de este hecho porque cree que salió perdiendo. «Yo a día de hoy no hubiese firmado ese cuaderno particional donde se incluyeron sus propiedades, trofeos y enseres. Yo me quedé con todos sus trofeos. Ella con el tema de las propiedades: la casa, la finca…».

Raquel Mosquera ha removido un tema que para ella es doloroso. También ha mostrado su indignación. «Ahora no debe de echar en cara nada. ¿Vosotros creéis que Rocío iba a firmar algo si no quería? Yo lo firmé y no debería haberlo hecho. No tengo inconveniente en que saquemos de nuevo todo a la luz. No eches luego en cara que no tienes nada. Preferí quedarme con lo sentimental y renuncié a parte de lo económico».

La peluquera ha insistido en que ella salió perdiendo con aquella repartición, pero lo hizo porque estaba atravesando un momento muy duro a nivel personal. Ha confesado que tenía intención de ser madre cuando su marido falleció. Incluso precisó de la ayuda de su padre para levantar cabeza. «Toda la ilusión y los proyectos que teníamos se fueron al traste». Actualmente guarda las pertenencias del boxeador en su hogar. «Tengo un museo que me ocupa todo el salón de abajo de mi casa. Todos los días disfruto de ese museo. Dentro de mis posibilidades le he hecho este homenaje».

También ha explicado que tiempo más tarde lo único que Rocío Carrasco le solicitó de su progenitor fue un reloj Rolex y una escultura, pero que nunca se interesó por sus trofeos. «Yo no estaba bien y no hice caso a mi familia. No llevé abogado. A día de hoy actuaría de forma diferente», ha zanjado.