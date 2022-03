Raquel Bollo podría estar pasando verdaderos apuros económicos. Según ha revelado ‘Sálvame’, la que fuera colaboradora de ‘Sálvame‘ y su novio, Mariano Jorge Gutiérrez, debería una elevada cantidad de dinero a su casero. El propietario de su exclusiva casa de Sevilla les reclama el pago del alquiler de la vivienda y de facturas pendientes de luz, agua, gas.. facturas a las que la amiga de Isabel Pantoja no ha hecho frente, acumulando una deuda total de 20.000 euros.

«El casero lleva reclamando las mensualidades» a Raquel Bollo y a su novio

“Desde septiembre que ya no están en la casa, el casero lleva reclamando las mensualidades. Lo que más le ha molestado al propietario es que le han llegado ahora facturas impagadas de luz, de agua, de gas…”, ha explicado José Antonio León. Además, ha señalado que Mariano “le da largas» y que incluso «le ha hecho un regateo en lo que le debía”. Según han señalado en ‘Sálvame’, Raquel Bollo y su chico no solo deberían «una seis mensualidades de alquiler». También podrían tener facturas pendientes con proveedores del negocio de moda que tiene la andaluza. «El propietario está cabreado como una mona y no entiende por qué están haciendo esto», ha destacado el reportero.

Raquel Bollo y Mariano llevaban varios años viviendo en un chalet de 400 metros cuadrados en una urbanización de lujo situada en la localidad sevillana de Bormujos, a apenas 11 kilómetros de la ciudad. Un nidito de amor que han abandonado ya, dejando tras de sí una larga lista de pagos pendientes.

«Han destrozado el césped», se ha quejado el casero

«Me han dejado unos muebles que son basura y han destrozado el césped. He tenido que cambiarlo todo», se ha quejado el casero en el programa de Telecinco. Eso sí, aunque Bollo no ha sido cuidadosa con las zonas exteriores, sí ha cuidado su interior, donde no se ha producido «ningún destrozo dentro de la casa». Asimismo, han desvelado que de las cinco habitaciones que tiene la vivienda, la que fuera mujer de Chiquetete solo tenía decoradas y amuebladas dos de ellas.

No es la primera vez que Raquel Bollo se enfrenta a deudas. Sonados han sido sus problemas con Hacienda (le embargaron dos casas por una deuda cercana a los 200.000 euros), o los 12.000 euros que una vez le reclamó Belén Esteban. Un dinero que la de Paracuellos le había dejado a su compañera y esta tardaba en devolverle.

Ahora, lo que se preguntan sus excompañeros es cómo Raquel Bollo puede estar en una situación así cuando ha estado años trabajando como colaboradora en televisión y, además, ha sido invitada -cobrando suculentas cantidades por ello- por sentarse en programas como ‘Tómbola‘ o el ‘Deluxe‘, amén de las exclusivas por las que se podría haber desembolsado mucho dinero. ¿Cuánto ha podido llegar a ganar todo este tiempo? Es el tema que han debatido este jueves en ‘Sálvame’.

«Perdió una casa que tenía en la playa y otra que tenía en Sevilla», ha recordado María Patiño. La gallega ha recordado que Raquel Bollo arrastra un largo periodo de vicisitudes económicas como consecuencia de «un proceso judicial por el que fue condenada a pagar unas costas altísimas por su representante y tuvo que pagar más de 400.000 euros«. Y recordaba que «es algo parecido a lo de Antonio David con Rodríguez Menéndez».

Jorge Javier Vázquez cree que lo que ha ganado «se le ha quedado en nada»

«La entrevista que más le pagaron, la más bestia, fue la de ‘Salsa Rosa’. Recuerdo que fueron 8 millones de pesetas del año 2002 por una entrevista de una hora…. Es una compañera que quiere salir de la tele y no sabe cómo», añadía Kiko Hernández. «El problema es que ha hecho negocios que le han salido muy mal y por ahí se te va mucho dinero», ha apuntado Carmen Borrego.

Jorge Javier Vázquez se ha atrevido a hacer un cálculo mental del dinero que podría haber ganado Raquel Bollo a lo largo de su ‘carrera’ como personaje del corazón: uno 3 millones de euros brutos. Esta cantidad «se le queda en un millón y medio con lo de hacienda. A eso quítale lo de los representantes. ¿Se te queda en unos 900.000 euros? Entre Hacienda, multas y embargos se le ha quedado en nada».

