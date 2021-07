Su decisión de abandonar ‘Sálvame’ no tiene marcha atrás, por lo menos por ahora, pero todavía guarda relación con algunas compañeras de trabajo. Raquel Bollo desvela con qué colaboradoras de ‘Sálvame’ tiene todavía relación de amistad.

Raquel Bollo hace ya mucho tiempo que decidió dar un cambio radical a su vida profesional y dejar la televisión para centrarse en otros proyectos. La excolaboradora de ‘Sálvame’ hizo grandes amigos en los platós de televisión, entre los que destacan algunos colaboradores que a día de hoy siguen acudiendo a su puesto de trabajo en la pequeña pantalla. La sevillana ha sido muy discreta siempre con la vida que lleva desde que dejara ‘Sálvame’, pero una pregunta de un seguidor en las redes sociales nos ha permitido conocer un poco más sobre la relación que mantiene ahora con algunos compañeros de trabajo.

Aunque su salida de ‘Sálvame’ fue muy comentada en su momento, Raquel Bollo guarda a grandes amigos de aquellos años en el programa. Tanto es así, que a pesar de que ha pisado únicamente dos veces más el plató de su programa, sigue manteniendo el contacto con algunos de sus compañeros. Esto es algo que se desconocía, porque no siempre se ha dejado ver junto a ellos públicamente.

«¿Con quién sigues teniendo contacto con ‘Sálvame’? Ojalá se haga un perdón público hacia ti y tu historia…», ha escrito una seguidora. Ella, sin miedo y sin reparo ninguno, ha contestado sincera: «Sigo hablando con Belén (Esteban), Gema (López) más a menudo y con María (Patiño). Con Chelo y Laura me mando algún que otro mensaje. Con María Patiño hablo de mis nietas, siempre me pone algo cariñoso», ha desvelado.

Raquel desvela con qué compañeras de ‘Sálvame’ mantiene relación

De esta forma, la sevillana demuestra a través de su red social por primera vez lo bien que se lleva con algunas compañeras de trabajo. De hecho, hace apenas unos días, Belén Esteban dejaba claro que sí, que efectivamente se lleva muy bien con Raquel Bollo, al lucir un mono de la firma de su amiga.

La ‘princesa del pueblo’ eligió un mono rosa fucsia muy favorecedor de la colección de moda de Raquel Bollo para enfrentarse al un breve pero intenso polígrafo en ‘Viernes Deluxe’ relacionado con la polémica llegada de Rocío Carrasco al programa. «Me encanta Raquel», escribía Belén Esteban junto a un vídeo en el que desfilaba con esta prenda.

Belén Esteban ha lucido algunas de las prendas de la sevillana

Hace ya un tiempo que Raquel Bollo dejó de coincidir con sus amigas de ‘Sálvame’, pero en este caso, la tecnología ha ayudado para que tenga contacto con ellas a menudo. Ella misma ha asegurado en alguna ocasión si volvería o no a un plató de televisión. A día de hoy, la sevillana solo acude cuando quiere a las instalaciones de Mediaset. «No me lo planteo, pero nunca diría de este agua no beberé», ha dicho rotunta sobre una posible vuelta.

Aunque no ha querido revelar nunca el verdadero motivo de su marcha, ella compartía una fotografía del primer día de programa hace unas semanas y decía lo siguiente: «Este día fue la primera vez y marcó un antes y un después en mí«, confesaba. Sin embargo, no quiso dar explicaciones de por qué abandonó el programa y no ha vuelto. Hay que recordar que fue en enero de 2020, antes de la pandemia, cuando Raquel Bollo conocía una información comprometida que tendría Gustavo González sobre ella o alguien de su entorno que no le gustaría nada. Efectivamente, tras conocerla, fue así y se marchó del programa. Y de momento, no ha vuelto.

