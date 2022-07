Raphael no para quieto. A sus 79 años sigue teniendo una agenda repleta de conciertos, así como de compromisos personales que no quiere pasar por alto. El día 14 de julio de 2022 cumple 50 años de casado con Natalia Figueroa, una fecha muy especial en la que deja claro que para él no ha pasado el tiempo. Su matrimonio continúa en un fantástico momento y el artista agradece a su mujer que siga a su lado, dando igual los altibajos por los que ha pasado el matrimonio. Con ello cumplen las bodas de oro y, aunque hay muchas parejas que pasan de nuevo por el altar o organizan una fiesta por todo lo alto, ninguno de ellos ha aclarado cuál es su plan para este nuevo aniversario. «Hoy, 14 de julio ¡hace 50 años de nuestro GRAN DIA! Y AQUI SEGUIMOS», dice Raphael junto a una foto del gran día. En SEMANA recordamos cómo fue su boda, un enlace del que no te puedes perder las fotos que te ofrecemos a continuación.