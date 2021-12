Rafael Amargo ha felicitado la Navidad a través de su cuenta de Instagram. El bailaor ha utilizado una imagen en la que aparece Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, a quien denomina su «actriz más querida». Incluye un largo y sentido mensaje dedicado a la joven en el que destaca muchas de sus cualidades.

«Querida niña, mujer, bonita persona, mi Carla. Un alma de una vulnerabilidad inmensa y sin filtro alguno. Un ser para quedárselo en esa lista de personas a quien atender, cuidar, mimar, enseñar», con estas palabras de elogio el coreógrafo inicia este profundo ‘post’. La conexión entre ambos es estupenda y se ha forjado durante estos últimos meses en los que la actriz ha participado en la obra de teatro ‘Yerma’.

«Estoy tan tan feliz de habernos demostrado mutuamente que se puede conseguir lo que uno sueña y, además, hasta hacerlo bien. Cuando te veo llorar por cosas de tu empeño, tu trabajo… porque no te sale lo que buscamos hasta que das con ello… Esas lágrimas me duelen a mí con la misma fuerza que salen», reconoce el granadino. Ha destacado su gran corazón y su capacidad de «querer desde el minuto uno».

«Te quiero porque es para quererte»

«Eres frágil que no caprichosa, eres una mujer que no duda, pero tiene que hacer que duda resumiendo (porque estoy enmorecío llorando). Te quiero mucho y, además, sin recibo ni cambio. Te quiero porque es para quererte y punto», sentencia el bailaron. Reconoce que desde que el destino les hizo coincidir sintió por ella un auténtico flechazo. «Supimos ambos que era por algo y para algo, ¿verdad? Qué ilusión me hace verte tan nerviosa y tan feliz porque vas a actuar en el pueblo que te vio crecer. Ante tus profesores, tu padre, los abuelos, amigos que llevas tiempo sin ver y, que unos más y otros menos, pero sé que pasan por esa memoria joven que marca y que condiciona». Continúa señalando que Carla Virgo se va a dar «el gustazo de brillar para ellos».

Coloca a la sobrina de doña Letizia en el momento idóneo de su vida: «Porque estás en el sitio que tu personaje requiere y hemos labrado entre tú y yo. Tú la que más porque por mucho que te enseñen si en ese rincón de los miedos, el vértigo, el respeto a la profesión no eres tú quien lo gestionas con los elementos que el director te da, nada fluye. Y tú a tu manera. Unas veces con orden, otras con más desorden. LO CONSEGUISTE». Concluye con un cariñoso «Te quiero, Carla». La publicación pronto ha recibido la respuesta de la propia protagonista quien le ha contestado con un escueto, pero contundente mensaje: «Yo sí que te quiero ❤️».