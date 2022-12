Rafael Amargo ya tiene fecha grabada a fuego en el calendario, una en la que se decidirá su futuro. Un día en el que se sabrá si finalmente entra o no en prisión. Según se ha conocido este miércoles, el bailaor será juzgado en el mes de junio tras haber sido acusado de vender droga en su domicilio. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para él, pero no para su pareja, siendo los días 7, 8, 9 y 12 de ese mes cuando se celebre en la Audiencia Provincial de Madrid. El artista, de momento, está en silencio y es que quedan todavía algunos meses para saber si será condenado o, por el contrario, el juez le declarará inocente.

Son días decisivos para él y el resto de acusados. Tanto para Amargo como para el productor, Eduardo Santos, se pide la misma pena. El magistrado Juan Ramón Reig considera que podrían incurrir en un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal. De Amargo se cree que podría haber vendido drogas en su casa a terceras personas a cambio de dinero, una acusación que el bailaor siempre ha negado. El Ministerio Público considera que durante varios meses tanto el bailaor como el productor «se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de sustancias estupefacientes, entre otras metanfetamina, a terceras personas a cambio de dinero».

La situación legal de Luciana es mucho mejor del bailaor y es que una vez terminada la instrucción, se ha decidido «no ir contra ella». La causa contra ella ha sido sobreseída y no hay acusaciones contra la pareja de Amargo, una excelente noticia para ella este 2022. Sobre la posibilidad de entrar en prisión en alguna ocasión se ha mojado Jaime Caballero, su letrado. «Espero que nunca, que no entre a prisión nunca. Primero, porque no hemos escrito defensa, solo hay una acusación que hace la fiscalía provincial. Contra eso tenemos dos recursos y un escrito de defensa», dijo en el pasado.

