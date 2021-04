«Me gustaría ver una foto de esa madre con esos hijos yendo a cenar, dándose un beso», reconoce el bailaor, amigo de Antonio David Flores.

Este martes, Rafael Amargo ha regresado a la escena pública para inaugurar una exposición sobre su arte en el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona que incluye 25 esculturas, 37 dibujos y diez fotografías del zaragozano Jorge Egea y diez fotografías de Consuelo Peris, que reflejan el poder de Amargo en el escenario y su ‘transformación’ en ‘La danza de Dionisio’. Allí, el bailarín ha contado cómo ha vivido este tiempo de vuelta a la normalidad tras su ingreso en un calabozo por un supuesto delito de pertenencia a una organización criminal y tráfico de drogas. También ha hablado sobre el asunto que interesa a millones de espectadores en nuestro país: el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, en el que Rocío Carrasco cuenta su vida en primera persona.

«Siento y veo la soledad que ha tenido que vivir», dice sobre Carrasco

«Son muchos años los que esta mujer lleva con esto y merece mis respetos. Siento y veo la soledad que ha tenido que vivir. Pronto se le fueron sus seres queridos y debió de ser muy difícil. Me da mucha cosita en el alma cómo lo haya podido pasar. Me da cosita porque yo creo que es demasiado, las cosas cuando se extienden pierden», dice el granadino al opinar sobre la hija de Rocío Jurado. No se pierda el vídeo para conocer sus comentarios sobre el asunto que tiene a media España en vilo.

Vídeo: Europa Press

«Si yo hubiera sido ella, creo que ya hubiera cortado», admite el bailaor flamenco, que es amigo de Antonio David Flores. «Dejemos que hable porque así lo ha decidido. Yo no soy nadie para opinar, pero se me parte el alma viendo que una madre y unos hijos que no se quieren. Me gustaría ver una foto de esa madre con esos hijos yendo a cenar, dándose un beso… La madre debería tener una conversación con esa niña antes de ir a televisión». Cuando se le pregunta por Olga Moreno confiesa: «Me da mucha cosita estar en esa piel».

Cuando se le pregunta por su detención explica que lo sigue pasando muy mal: «Todavía estoy pasándolo mal… Si no hubiera tenido una obra en cartel y la posibilidad de salir cada día a bailar, no sé cómo lo hubiera soportado, porque algunos medios se han cebado conmigo y ha sido muy doloroso», ha confesado.

Así habla Rafael Amargo de su reciente detención: «Ha sido como ir al paredón»

Por suerte, ha contado con el apoyo de sus seres queridos. «Somos una familia muy unida y muy entera y muy de raíz». Gracias a ellos ha podido salir adelante de una situación complicada. Lamenta que se le haya sometido a un juicio paralelo, porque ante «la presunción de inocencia hay que hablar después». Ahora solo desea seguir adelante con su carrera y olvidar los malos ratos: «Ha sido excesivo, como ir al paredón».

Amargo era uno de los rostros conocidos que sonaban como candidato a concursar en ‘Supervivientes 2021’, pero al final no ha formado parte del ‘reality’. ¿El motivo? ««Coincidía con la película y al final tampoco era este el año en el que había que hacer nada». Quizás en otra edición se anime a participar. De momento se conforma con ser espectador: «Lo vi el otro día, pero me cuesta engancharme porque no conozco más que a cuatro o cinco, los demás son estos chicos de los tronos».