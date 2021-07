El tenista español no suele mostrar ciertos aspectos de su vida personal, pero ahora ha abierto las puertas de su salón, el que comparte con Xisca Perelló.

Rafa Nadal acaba de dar un paso más en el tipo de publicaciones que comparte normalmente en sus redes sociales. El tenista español cuenta ya con más de 11,4 millones de seguidores en Instagram, donde deja ver aspectos de su vida profesional. Sus logros sobre las pistas de tenis ocupan gran parte de sus publicaciones. Entre ellas encontramos algunos momentos personales, aunque no son en mayoría.

Este martes, Rafa, que se encuentra disfrutando de unos días de relax y desconexión en Palma de Mallorca, su tierra natal, ha estado viendo el partido de España-Italia en su casa, acompañado de su familia y su mujer, Xisca Perelló. Este era el momento idóneo para el tenista para hacerse una foto y compartirla con sus seguidores.

Por primera vez, el mallorquín abre las puertas del salón de la casa que comparte con Xisca Perelló. Este tipo de publicación es una excepción, ya que no es habitual en el tenista que muestre rincones de su casa. Como podemos ver en la imagen, se trata de un amplio espacio, decorado con dos grandes sofás de piel, una mesa baja al centro -que en ese momento estaba lleno de platos de comida-, una tele grande para poder verla bien desde cualquier punto del salón.

Rafa Nadal enseña por primera vez el salón de su casa en Mallorca

La color de la pared es blanco tirando a gris, que combina a la perfección con las cortinas en color crudo. La estancia se hace más agradable con cuadros y jarrones, así como más cálida con una alfombra de pelo. La casa de Rafa Nadal cuenta, además, con una chimenea, que ahora en verano decora con unas velas.

«Vamosssss España!!! 🇪🇸 @sefutbol Buen primer tiempo! Vamos! Y gran partido. Enhorabuena a Italia y suerte para la final», escribía el tenista junto a esta imagen inédita en sus redes sociales. En la foto no solo llama la atención la presencia de Xisca Perelló, que pocas veces enseña el tenista en su Instagram, también vemos a la que parece ser su hermana, Maribel.

Además de enseñar por primera vez la estancia común que tienen en casa, esta foto nos ha permitido ver cómo suelen ser los momentos en casa de Rafa Nadal y Xisca Perelló. La pareja es muy dada a encontrar ratos de calma cuando están en Mallorca, ya que durante el año, el tenista pasa gran parte de sus días fuera de casa por motivos de trabajo. Rafa ha dejado claro a través de esta foto que es más de estar descalzo en casa. Por su parte, Xisca, es más de buscar la postura más cómoda en el sofá, aunque eso suponga ponerse un cojín en la espalda.

Un matrimonio con planes de futuro

Rafa Nadal no dudó en hablar de Xisca Perelló, su amor de la infancia (con la que lleva quince años) con Bertín Osborne, con el que se entrevistó el pasado mes de noviembre. Muy hermético a la hora de hablar de su vida privada, y más aún del amor de su vida, el tenista admitía que entre sus planes de futuro se encuentra tener hijos y formar una familia. Algo que habían planeado años atrás pero que no han podido cumplir: “Hay un problema… Yo pensaba que cuando me retirara… Pero pensaba que a los 30 años ya estaría caput… pero se ha ido alargando el tema”. Además, ha hecho hincapié en que confía en tener hijos pronto e insiste en que le encantan los niños.