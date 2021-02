Ana Rosa Quintana ha quero darle un consejo a Chabelita Pantoja, que se ha visto en medio de la guerra familiar propiciada por Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Este lunes, Kiko Rivera anunció la decisión de que iba a dejar de conceder entrevistas y de aparecer en los platós de televisión para seguir hablando de la guerra familiar que tiene con su madre, Isabel Pantoja. El DJ aseguró que no se daba por vencido pero que seguiría llevando este conflicto de otra manera, alejado del foco mediático. Este miércoles, Chabelita Pantoja ha querido responder a su hermano y además se ha llevado un inesperado y radical consejo de Ana Rosa Quintana. «Agradezco que se tome su tiempo. Todo tiene sus consecuencias y todo lo que él ha dicho en los programas te afecta psicológicamente y te crea remordimientos», dice.

Ana Rosa Quintana: «¿Por qué no los mandas a freír espárragos?»

Desde que comenzara la guerra familiar entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, Chabelita ha intentado no posicionarse: «Mi actitud desde en un principio ha sido intentar entender las dos partes. Solo he escuchado un poquito de mi hermano porque mi madre no quiere hablar. o mejor que puedo hacer es no meterme», ha dicho. Unas palabras que ha aplaudido Ana Rosa Quintana porque minutos antes de que la joven las pronunciara, le había dado un inesperado consejo.

Ana Rosa Quintana no ve justo que intenten poner a Chabelita entre la espada y la pared. Así mismo lo cuenta: «Pobre Isa, ¿por qué no manda a todos a freír espárragos? y ya está«, dice haciendo que todos los colaboradores que se encuentren en plató se pongan a reír. La presentadora le ha aconsejado que ella no defienda ni una parte ni otra, ya que ella no tiene nada que ver: «Ni unos ni otros, porque es que le están metiendo a la pobre en unos líos sin comerlo ni beberlo...», confiesa.

Chabelita Pantoja responde a la decisión de Kiko Rivera

Según la colaboradora de televisión, asegura que su hermano «necesita su tiempo. Bastante información ha dirigido en poco tiempo», cuenta. «Para mí es un alivio que no haga las cosas públicas aunque luego se sabrá. Que él haga lo que tenga que hacer (dice refiriéndose a la intención de Kiko de demandar a su madre), aunque no esté de acuerdo no puedo decirle nada porque él es el dueño de sus actos».

Chabelita Pantoja ha confesado que su hermano tiene que estar pasándolo realmente mal. De hecho, ha revelado que «cuando Irene no está, se tiene que quedar alguien con él. Al final es su madre y la persona que siempre ha tenido en un pedestal y ahora el mundo se le ha caído».

Chabelita ha confesado que su hermano tiene todo su apoyo: «Yo estoy ahí para él, para lo que sea. Ahora mismo solo podemos hablar porque no me puedo desplazar a Sevilla pero él sabe que cuenta conmigo para todo».