Fotógrafa, viajera, ecologista y «defensora de la Tierra». Así se define a sí misma la pareja del benjamín del clan Aznar en su página web.

Se llama Renata Collado. Nacida en México, es exmodelo e influencer. En su página web propia revela sobre sí misma que «es fotógrafa y productora actualmente radicada en Sydney». También detalla que «ha vivido en la Ciudad de México, Nueva York y Namibia, donde trabajó extensamente con la vida silvestre y con la educación de las comunidades locales. Su preocupación por el medio ambiente la ha llevado a viajar por el mundo buscando causas inspiradoras que documentar con su cámara». Y además de «enviromentalist» es la flamante novia de Alonso Aznar, hijo de José María Aznar y Ana Botella.

«Ecologista y defensora de la Tierra»

Muchos comparan ya su físico y elegancia com la mismísima Tamara Falcó, aunque Renata Collado parece tener personalidad propia. En su perfil de LinkedIn ofrece información sobre su trayectoria como «ecologista, defensora de la Tierra y fotógrafo». En esta red social destaca que es CMO de Eco-nnect, la empresa de servicios medioambientales con sede en Londres. que pretende concienciar a la gente sobre los problemas de nuestro planeta y conectar entre sí a pioneros de proyectos sostenibles.

Pero aún hay más. Esta chica de energía aparentemente imparable compagina su actual. puesto con el de colaboradora de viajes ‘freelance’ en la revista ‘Vogue’. Entre sus trabajos más recientes figuran el de productora en Fusion Media Group y fotógrafa en la cadena de televisión estadounidense en español, Univisión.

Una mujer todoterreno es la que ha enamorado al hijo menor del que fuera Presidente de Gobierno entre 1987 y 1989. El benjamín del clan Aznar trabaja como director de Crecimiento y vicepresidente senior de Afiniti, una empresa especializada en Big Data. En dicha compañía trabaja junto a su padre, que forma parte del consejo de dirección.

A Alonso Aznar se lo relacionó sentimentalmente con Ana Bono

Considerado un ‘soltero de oro’ en las altas esferas, el joven tiene fama de ser un ‘bon vivant’. Le gustan el lujo y los viajes y entre su selecto grupo de amistades destacan su cuñado, Alejandro Agag (marido de su hermana Ana) o Marta Ortega, la hija del fundador de Inditex, y su marido, Carlos Torretta. De sus faceta amorosa se le atribuye una relación con Ana Bono, hija de José Bono, ex Ministro de Defensa durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

El joven, licenciado en Administración de Empresas en CUNEF, una de las mejores escuelas de negocios de España, comparte con su actual pareja su pasión por recorrer el mundo. No en vano ya ha vivido en México y en el Reino Unido, donde trabajó durante un tiempo en en el fondo de capital riesgo Rhone Group. hace un año quiso irse a vivir a Estados Unidos, pero le fue imposible hacer realidad su sueño. «No me dan el visado. Llevo intentándolo desde verano, pero no se está concediendo ninguno. Es imposible residir en Estados Unidos”, comentaba en una entrevista a ‘Vanitatis‘.

El hijo menor de Aznar y su novia pasean su amor en la capital

Pero el destino es caprichoso y ha querido que permanezca en España, donde ya pasea orgulloso junto a su atractiva novia por los lugares más de moda entre la flor y nata de la gente guapa de Madrid. Seguro que pronto veremos imágenes de ambos juntos disfrutado de este amor que ya es ‘vox pópuli’.