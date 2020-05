María Pombo se ha convertido en la protagonista de la actualidad por una noticia que no le hubiera gustado dar nunca. Y es que la joven ‘influencer’ compartía con sus seguidores en las redes sociales que había estado desaparecida porque había sufrido un hormigueo en el cuerpo que le obligó a acudir al hospital, donde se le sometió a varias pruebas médicas con el fin de conocer qué había ocurrido.

Unos días después de conocer ya un diagnóstico, no dudó en compartir qué había ocurrido con sus más de 1,4 millones de seguidores en las redes sociales. Finalmente, y después de varias pruebas médicas, la ‘influencer’ desvelaba que tenía, mielitis, inflamación de la médula y está a la espera de conocer los resultados de algunas otras pruebas que tuvo que hacerse.

Desvelar esta enfermedad en sus redes hizo que muchos medios de comunicación se hiciera eco de lo ocurrido. Sus seguidores, muy sorprendidos por lo ocurrido, no dudaron en mandarle numerosos mensajes de ánimo y apoyo, algo que recibió con felicidad la ‘influencer’ española.

Ella misma compartía a través de sus Stories en Instagram lo feliz que ha sido en estos últimos días con el cariño que ha recibido, que no sabe cómo agradecer: «Os quería agradeceer muchísimo, no tengo palabras de agradecimiento, por todos los mensajes… porque me hace sentir muy afortunada, muy arropada. De verdad, muy feliz… Deciros que estoy bien, positiva, intentando ver el lado bueno que tiene cada situación y nada, deciros que me duele mucho la cabeza, pero me han dicho que es normal, y que me puede durar hasta una semana. Se me pasa cuando me tumbo, así que tiene fácil solución. Os mando un besazo muy fuerte», terminaba diciendo agradecida hace unos días.

Unos días después, coincidiendo con la entrada de Madrid en la fase 1 de la desescalada, María Pombo se reencontraba con su familia, a la que está muy unida. «Qué felicidad por fin haber pasado a la fase 1. Nosotros vamos a celebrar hoy el cumple de mi madre, que como sabéis, fue ayer. Lo vamos a celebrar en casa de Álvaro y Lu, que tienen piscinita. Voy a poder tomar el sol por fin si las nubes me dejan. No he estado más blanca en mi vida», decía feliz desde su coche, antes de ir a ver a su familia por primera vez desde que se decretara el Estado de Alarma.

Unos minutos después, compartía con sus seguidores el plan familiar que han hecho no solo para verse después de tantos meses, también para celebrar el cumpleaños de la madre de María Pombo, que cumplía el pasado sábado años. El estar en fase 0 les hizo imposible reunirse, pero ahora que Madrid está en fase 1 desde este lunes, no han dudado en reencontrarse.

Porque sí, solo tienes que echar un vistazo rápido por su Instagram para darte cuenta que María Pombo es una persona muy familiar. Sus padres y sus hermanas, Lucía y Marta Pombo, también ‘influencers’ están en su día a día siempre. Aunque durante la cuarentena no se han podido ver todo lo que les gustaría, lo primero que han hecho al inaugurar la fase 1 es quedar para verse. Además, no solo se ven durante su día a día en Madrid, sino que además se van de vacaciones juntos.

El que también se reúne siempre con su familia es su marido, Pablo Castellano, que se ha convertido en su principal apoyo durante este delicado momento de salud. Se casaron el pasado 22 de junio, por lo que están a punto de celebrar su primer aniversario de boda, con suerte ya sin confinamiento.

La pareja no ha dudado en compartir con todos las ganas que tienen de ampliar la familia, algo que por ahora prefieren dejar para más adelante. Hay que recordar que María Pombo mantuvo una relación con el futbolista Álvaro Morata, que actualmente está casado con Alice Campello.

El hecho de que María Pombo sea una de las ‘influencers’ más conocidas del país le ha permitido cumplir su sueño de poner en marcha varias firmas de moda. La primera de ellas se llama Tipitent, una marca casual que creó junto a su hermana Marta Pombo. Hace apenas unos meses lanzaba ‘Name the brand’, con prendas mucho más arregladas y de calidad. Justo cuando iba a poner a la venta la segunda colección, llegaba la crisis del coronavirus, lo que vio truncado el lanzamiento.

María Pombo es una de las ‘influencers’ más seguidas en las redes sociales. Esto ha hecho que muchas firmas de moda o de belleza hayan querido contar con ella para algunos de sus eventos públicos, lo que le hace coincidir desde hace muchos años con otros rostros conocidos de las redes sociales. Gracias a este tipo de encuentros María tiene en su lista de amigos a otros conocidos ‘influencers’.

