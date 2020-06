Este jueves tuvo lugar el gran estreno de `La Casa Fuerte’, el nuevo concurso veraniego de Telecinco, presentado por Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega. Como en todos los realitys, mientras que los concursantes pelean por hacerse con el ansiado premio, en el plató diferentes colaboradores opinaran sobre las estrategias relaciones que se vayan creando en el concurso. Una de las que se estrenó anoche, fue la representante de famosos Pilar Yuste. Pero ¿Quién es esta mujer de la que se habla tanto por los pasillos de Mediaset? SEMANA hace un repaso por la vida de esta representante que ha llevado a personajes de la talla de Kiko Hernández o Tamara Gorro.

Tras más de diecisiete años ejerciendo de representante, Pilar Yuste podría ser considerada como toda una experta en realitys. Ella misma ha alardeado en alguna ocasión de que varios representados suyos han ganado diferentes ediciones de GH VIP, como es el caso de Miriam Savedra, la ex novia del presentador Carlos Lozano. Pero aún así es consciente de que en este sector todo es posible y así mismo lo confesaba a una conocida revista del corazón. «Hoy en día no puedes especializarte en un género, todo está interrelacionado. Un concursante puede acabar como actor en una serie o como presentador, porque se han diluido las fronteras en los medios actuales. Al final, lo que se busca es gente que funcione, que conecte con la audiencia«, explicaba la nueva colaboradora de `La Casa Fuerte´.

A ella acuden todos los que aspiran a participar como tronistas, supervivientes o grandes hermanos. Como confesó la misma Pilar Yuste durante la gala de estreno, llevo la carrera de Oriana desde que está se inició en `Mujeres Hombres y Viceversa´ y en la actualidad la sigue llevando en esta nueva aventura, aunque no ha dudado en criticar su actitud. “Yo les pido: prepararse, cuidar la imagen, manejar las redes… Tengo una máxima: ahí tienen la silla, pero no soy quien se sienta en ella. De su actitud en el plató y del juego que den va a depender su futuro», contestaba para `Corazón´, cuando le preguntaban que les pedía a sus representados cuando intentaban acceder a ella. «Algunos vienen con una ambición de corto alcance: quieren ir a un programa, hacer bolos y poco más. Otros, entienden que hay que esforzarse”.

Una representante respetada

Pilar Yuste es toda una experta en llevar a sus representados a lo más alto en el universo Mediaset. ¿Una favorita? Tamara Gorro. Para la representante ella es el ejemplo perfecto de un trabajo bien hecho. “La he visto crecer profesionalmente, estudiar los guiones, mimar los detalles… Todo”, explicaba Yuste. Pese a ser un personaje conocido de los pasillos de Telecinco, donde Jorge Javier la ha abordado en diferentes ocasiones, la ahora colaboradora nunca ha querido opinar públicamente sobre lo que hacen o no hacen sus representados. “No voy hablar de ningún representado mío. Ustedes saben que me han llegado muchas propuestas y que yo podría estar perfectamente aquí sentada”, ha comentado en más de una ocasión en `Sálvame´ al ser preguntada por algún personaje suyo que ha sido noticia por algún escándalo.

Una dura bronca con Gustavo González



Pilar Yuste, no ha dudado en protagonizar algún que otro altercado con uno de los colaboradores habituales del programa de Jorge Javier y Paz Padilla. Es el caso de Gustavo González. Ambos mantuvieron una bronca en el plató de `Sálvame´ que dio mucho que hablar. El colaborador acusó a la representante de ser la responsable del supuesto montaje que protagonizaron Miriam Saavedra y Hugo Castejón en el pasado. La manager se ofendió mucho por este comentario y no dudo en atacar al paparazzi: “A ti te importa un pito todo, excepto ganar dinero. Te importa una mierda tu profesión o traicionar a tu familia. Tu relación con María Lapiedra está plagada de montajes”, le gritaba enfadada Pilar. Gustavo, por su parte, la acusó de traicionar a los famosos que representaba por la espalda y la llegó a llamar “sucia”. Kiko Hernández, presente en plató, admitió que estuvo representado durante más de tres años por la manager y que para él había sido una persona “honesta”. Una discusión que trajo bastante “cola” en su momento y que distanció para siempre a la pareja de María Lapiedra y a la representante.

Padeció una dura enfermedad



“Hace un año Pilar tuvo la suerte de recibir una llamada que le salvó la vida, cuando le transplantaron un riñón”, le decía Carlota Corredera en pleno directo a la Yuste. “Gracias a los donantes que nos han salvado la vida”, decía al borde del llanto la mánager. Esta enfermedad supuso un antes y un después en la vida de la colaboradora. “He pasado por un tema muy importante que ya sabéis todos”, dijo emocionada durante otra de sus intervenciones, en relación a una enfermedad que la apartó de su trabajo durante un tiempo. Aunque Jorge Javier intentó sonsacarle más información acerca de este triste suceso en su vida, Pilar nunca ha querido hablar en profundidad a cerca de este tema. ¿Veremos a partir de ahora a la ex representante de Kiko Hernández convertirse en una cara conocida del mundo Mediaset? Solo el tiempo nos lo dirá.