Belén Esteban ya lleva meses acudiendo a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’. A pesar de que no está recuperada al 100%, la colaboradora de televisión tomó la decisión de volver al trabajo por su salud mental. Aunque por ahora solo va algunos días, le ha venido muy bien. Eso sí, tiene que estar sentada en un sillón especial que le mantenga la pierna arriba para ayudar a la circulación. El hecho de que no se pueda mover con total libertad le ha llevado a aprovechar una de las publicidades para enseñar lo que lleva en su bolso.

La colaboradora de ‘Sálvame’, siempre acompañada de su bolso

Ella siempre va acompañada de su bolso grande a todos lados. Y es que Belén Esteban lleva siempre consigo muchas pertenencias porque para ella, todas son necesarias. Consciente de que a muchos de sus seguidores les gustaría saber qué lleva consigo la ‘princesa del pueblo’, ella no ha tenido problemas.

Lo primero que ha enseñado ha sido la cartera, donde no solo lleva dinero en efectivo, también la documentación personal. Además, trata de no olvidar nunca su teléfono móvil de última generación. Este dispositivo no solo le permite estar en contacto con su familia para cualquier emergencia, también lo usa para hablar con algunas de sus fuentes y aportar más datos a alguna información que se da en el programa.

Ahora ha abierto su bolso… ¡y esto es lo que lleva dentro!

Vídeo: Tik Tok.