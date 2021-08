La segunda entrega del documental de Rocío Carrasco, que se estrenará el próximo otoño, promete dar mucho que hablar. De hecho ya lo está haciendo a colación de los supuestos diarios de Rocío Jurado. Un tema controvertido que su familia ha negado casi de forma inmediata. Sin embargo, este mismo viernes, José Ortega Cano reconocía que existían ciertos escritos de la artista para más tarde recular y negar que así era. Ahora, sale a la luz la prueba definitiva que confirma que la cantante sí anotaba sus pensamientos en unas memorias.

Durante una entrevista que se emitió en 2003 con Pedro Ruiz, este presentaba a la artista de la siguiente manera: «Te gusta ser ama de casa, es una mujer a la que le gusta escribir sus pensamientos». Unas palabras reveladores que confirman que el presentador era conocedor de que a su amiga le gustaba desahogarse a través de la escritura. Esta respondió con esta significativa frase: «Me gusta desligarme bastante y perderme en mí misma». Una declaración con la que explica que se evade plasmando en un papel sus pensamientos.

El contenido de esa entrevista, que tuvo lugar hace 18 años, cobra ahora especial relevancia cuando se ha puesto en cuestión la existencia de los diarios de la cantante. El único que ha reconocido en un principio que existían ha sido José Ortega Cano. «Sé a qué escritos se refiere y dónde los ha encontrado», afirmó durante su última entrevista en televisión en ‘Viva el verano’ -la nueva apuesta de Telecinco para la noche de los viernes-.

A pesar de que en un primer momento confirmó que sabía que su difunta mujer escribía ciertos pensamientos, menos de 24 horas después reculaba y llamaba por teléfono a ‘Viva la vida’ para negar este hecho. «Lo de ayer fue una broma. Me estaban cansado el tema del diario. No tengo nada que ver, no la he visto en mi vida con un diario. No conozco nada del diario, no tengo nada. Era una broma», aseguró esta vez. Por su parte, Ana María Aldón afirmaba que había unos documentos: «Sé que existe un continente, pero no sé el contenido».

Un tema polémico

La familia de la ‘más grande’ ha cerrado filas y ha negado que Rocío Jurado plasmara ciertas reflexiones en un papel. Así dejó constancia Amador Mohedano durante su última entrevista en el ‘Deluxe’. Jorge Javier Vázquez le advertía entonces que lo que se descubriera en los mismos le afectaría personalmente: «Si el diario sale a la luz, tú y Gloria vais a llorar mucho por tu hermana».

Parece que uno de los mayores afectados por lo que escribía la de Chipiona en sus diarios sería Ortega Cano, según lo que se ha dicho en los platós de Mediaset. Su hija Gloria Camila no ha dudado en defenderle recientemente asegurando que «cada uno tiene su verdad y en el caso de mi padre, por ejemplo».