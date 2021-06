La presentadora se ha puesto en contacto con la hija de Jesulín y María José Campanario para lanzarle una interesante propuesta.

Este martes, Mediaset España ha anunciado que la nueva edición de ‘GH VIP 8‘ calienta motores. El ‘reality’ se prepara para una entrega más. Y mientras el proyecto se pone en marcha ya empiezan a sonar algunos nombres con fuerza como posibles candidatos para formar parte del concurso. Es el caso de Julia Janeiro, a quien Telecinco podría querer ‘echar el guante’ como gancho perfecto para conectar con la audiencia.

En realidad no hay nada oficial sobre una posible participación de la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique en la futura edición de ‘GH’ o en ‘SV’. Hasta la fecha no ha trascendido negociación alguna por parte de la cadena, pero la fama de la joven ha aumentado de forma tan vertiginosa que no sería descabellado que le tiraran los trastos para que se convierta en estrella de la pequeña pantalla. Y aunque la empresa audiovisual no ha movido ficha para contratarla, una de sus presentadoras se ha animado a lanzarle una propuesta. En el plató de ‘Supervivientes 2021‘, Nagore Robles no ha dudado en ponerse en contacto con la joven, que acumula más de 182.000 seguidores en Instagram.

«Le he mandado un mensaje a Juls Janeiro»

La novia de Sandra Barneda, que presenta en directo ‘Sobreviviré’, hasta se ha puesto en contacto con la hija del torero para convencerla de que participe en el formato. Este nuevo reto, un ‘after show’ que se emitirá cada martes y jueves a partir de las 2 de la madrugada, tiene entusiasmada a la presentadora. Y por ello se ha animado a invitar a la joven al plató. «Le he mandado un mensaje a Juls Janeiro y he dicho: ‘Si esta chica me contesta presento en bragas«, le decía a Jorge Javier Vázquez con mucho sentido del humor. «No le hagas eso a la audiencia», bromeaba el de Badalona.

No es la primera vez que Nagore Robles habla de Julia Janeiro. Esta semana le ha preguntado a la conocida representante de famosos Pilar Yuste cuánto costaría ficharla para un ‘reality’. Así, la ‘mánager’ hacía sus cábalas. Si Isabel Pantoja llegó a cobrar unos 80.000 euros semanales en ‘SV’ (por encima de los 30.000 que habrían cobrado Kiko Rivera, Mila Ximénez o Chabelita), ella podría desembolsarse una cantidad superior. Sobre todo si coincidieran Juls y su hermana Andrea Janeiro en un ‘reality’ de Mediaset España. «Sería una bomba casi internacional», ha explicado. «Sería otro pelotazo, casi como el que se está dando con la familia Carrasco. Estarían por encima hasta de Isabel Pantoja».