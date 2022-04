“Lo mío con la Semana Santa fue un golpe de amor. Con 15, 16 y 17 años ya iba a Málaga a pasar la Semana Santa porque tenía amigas», ha contado Carmen Lomana. La ‘socialité’ procura no faltar a su cita con la Real y Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada. A la Virgen de Zamarrilla le ha hecho importantes promesas: «El Jueves Santo de Málaga no me lo quita nadie”.