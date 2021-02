Después de que SEMANA publicara en exclusiva que la periodista no está pasando por un buen momento, la de ‘Sálvame’ ha roto su silencio en redes sociales.

Desde hace varias semanas, Mila Ximénez se ha alejado de los platós de televisión y de la esfera pública. Según publicaba SEMANA en exclusiva, el estado de ánimo de la colaboradora de ‘Sálvame’ no pasa por su mejor momento y su círculo más cercano no ha dudado en mostrar su preocupación por la periodista. Ahora, unos días después de que esta revista publicara la información, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha roto su silencio en redes sociales y ha compartido una imagen en la que lanza una fuerte y profunda reflexión.

Mila Ximénez no hacía uso de sus redes sociales desde el pasado 27 de enero, cuando publicaba una imagen en la que aparecía de lo más sonriente durante una publicidad del programa de las tares de Telecinco. Tras esto, la colaboradora ha permanecido en un discreto segundo plano y se ha alejado del foco mediático.

Este viernes, la periodista rompía su silencio en su cuenta de Instagram y volvía a actualizarla con una imagen en la que compartía una frase motivadora que explicaría el momento por el que está pasando. «La misma de siempre aunque ya no la de antes«, explicaba.

Tras esto, sus seguidores corrían a dedicarle preciosas palabras y no dudaban en mandarle fuerzas para animarla en su lucha contra el cáncer. “Te esperamos con ganas y te mandamos todo el amor del mundo, las grandes batallas están destinadas a los mejores guerreros», «Mucho ánimo Mila y fuerza. La quimio cansa te lo puedo asegurar», «Fuerza, positividad y saca la garra que llevas dentro», «Con ganas de verte otra vez, mucho ánimo Mila», «Mucho ánimo, ponte fuerte y vuelve pronto a ‘Sálvame’, el vacío tuyo no lo llena nadie», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

La lucha titánica de Mila Ximénez

El pasado 16 de junio de 2020, Mila Ximénez intervenía de manera telefónica en ‘Sálvame’ y anunciaba que dejaba de forma temporal el programa de Telecinco porque le habían diagnosticado un cáncer. «A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña», decía ante sus desolados compañeros. Tras esto, reaparecía tres meses después en el ‘Deluxe’ para contar cómo estaba siendo su lucha y aseguraba que tenía días buenos y días malos. «Entré en una depresión muy gorda, no me podía levantar de la cama«, contaba.

Junto a ella siempre han estado sus amigos más fieles. En concreto, Terelu Campos no se ha separado en ningún momento de la que fuera su compañera de programa y se ha consolidado como uno de los grandes apoyos de la periodista. Mila Ximénez intenta llevar su vida con normalidad en una batalla que se le hace, por momentos, cuesta arriba. Según contó su entorno más cercano a SEMANA, Mila Ximénez no está pasando por uno de sus mejores momentos y sus amigos no han dudado en mostrarse preocupados por ella.