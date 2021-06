Irene Rosales ha revelado cuál es la profesión que le hubiera encantado tener, ya que ha renunciado a sus sueños por su familia.

Irene Rosales trata de no hacer demasiado ruido e incluso en muchas ocasiones apuesta por permanecer en la sombra. Con actitud discreta, en la mayoría de las veces opta por no entrar en guerras, incluso por renunciar a muchos de los sueños que le hubiera encantado cumplir. Hace tan solo unos días ella y su familia se vieron salpicados de nuevo por el escándalo con la Primera Comunión del hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno, una cita que no fue a gusto de todos. Lejos de todo esto, la sevillana jamás ha escondido que para cuidar a los suyos ha optado por mirar más por ellos que por sus propios deseos. Así lo ha desvelado Irene, quien este martes cumple 30 años, pero ¿pedirá entonces cambiar de profesión y satisfacer así lo que quiere? La mujer del DJ tiene una profesión frustrada y ha hablado de ella tras afirmar que su mayor decepción ha sido ella misma.

«La más grande es la que he tenido conmigo misma. Aspiraba a otros planes de futuro, a encaminar mi vida según la edad que me correspondía y me siento decepcionada. Con 16 años tenía que estudiar, a los 18 una carrera. Igual las circunstancias de la vida, he tenido responsabilidades grandes para la edad que me correspondía. Empecé a trabajar muy joven y me olvidé de mí», ha dicho Irene Rosales. Sus padres enfermaron y esto le obligó a hacerse cargo de ellos y de quehaceres diarios que no correspondían con su edad, una situación a la que no le quedó más remedio que adaptarse. Ahora colabora en ‘Viva la vida’ y trata de explotar sus redes sociales como influencer, dos facetas que le permiten vivir bien, sin embargo, hay una pasión que a ella le hubiera encantado que se convirtiera en su trabajo. Ya dicen que cuando tu trabajo es tu pasión no es trabajo.

«Me hubiera gustado estudiar educación infantil, pero lo que me apasiona es la policía y el ejército. Me lo he planteado, pero cuando estudias esas cosas requiere que te manden fuera y yo ya acarreo con dos niñas, dos responsabilidades», ha comentado. Su situación familiar le frena para pensar en estas miras, aunque ella aclara que, pese a todo, ha logrado ser feliz. La vida le ha llevado por otros derroteros, eso sí, es una incógnita si al estrenar esta nueva década Irene Rosales optará por cambiar de rumbo profesional. Esta confesión ha llevado a conocer un poquito más de cerca a la esposa de Kiko Rivera, siendo una auténtica sorpresa la profesión que hubiera soñado tener.

Poco antes de su 30 cumpleaños, Irene Rosales ha acudido a personas de confianza para realizarse algunos retoques. La joven quiere lucir perfecta y para ello se ha realizado una rinomodelación para perfeccionar su nariz y ha aumentado su labio con ácido hialurónica, resultado con el que está muy satisfecha.