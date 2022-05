Kiko Rivera es uno de los rostros conocidos más activos en las redes sociales. A través de estas plataformas, el hijo de Isabel Pantoja mantiene informados a sus fans de sus proyectos profesionales. Pero también las usa para compartir algunos contratiempos que sufre en su día a día. A pesar de que estaba siendo una buena época para Kiko, un resfriado ahora le ha obligado a desaparecer de las redes sociales.

Su intensidad siempre ha sido una seña de identidad, por lo que cuando no comparte tantas publicaciones y Stories llama la atención de sus seguidores. Eso es lo que ha ocurrido hace unas horas. Han sido tantos los mensajes que ha recibido que Kiko Rivera se ha visto obligado a dar explicaciones sobre su desaparición.

«Perdonad si no estoy muy activo en redes. Estoy con fiebre y con un mal cuerpo… que te mueres. No es COVID. Pero tengo un trancanzo de locos», ha escrito Kiko hace apenas unos minutos. Parece que no le apetece mucho dejarse ver, sobre todo porque el malestar está presente en su día a día ahora que se encuentra mal.

Kiko Rivera explica el motivo de su desaparición en redes

Este resfriado le impide hacer vida normal. Normalmente conecta con sus fans cada día. Sin embargo, las horas en casa se le están haciendo eternas y no ha dudado en animar a sus seguidores haciéndole una encuesta. «No puedo dormir más. Estoy malo y aburrido, así que… ¿A quién le apetece escuchar un poquito más de mi próximo single?», dice animando a sus seguidores a contestar.

El aburrimiento le lleva a interactuar con sus fans

La que podría estar muy pendiente de cómo avanza su estado de salud es su mujer, Irene Rosales, que se encargaba esta mañana de llevar a sus hijas al colegio. Mientras tanto, Kiko se quedaba en casa intentando reponerse del día que está pasando. Ahora está a punto de lanzar un nuevo single, que le dedica íntegro a su mujer, por lo que ha empezado ya a hacer promoción de este tema. «Sigo cantándole y escribiéndole a la mujer esta vez para una muy muy especial mi mujer @irenerova24. En Junio con la colaboración de @federomera_ @abelruizoficial @takihara @armyh___ como letristas y mi @juanmalealoficial«, anunció hace unos días feliz.

La relación con su hermano, Fran Rivera, está rota

Este malestar personal se une al familiar, que no pasa por su mejor momento. De hecho, a pesar de que mantenía una relación increíble con su hermano mayor, Fran Rivera, ya no es así. El hermano de Cayetano Rivera quiere pasar página y no hacer como si nada y es que no consentirá a nadie que hable mal de su madre. «Carmina no era ejemplo de nada», dijo Kiko Rivera hace unos días, palabras que han hecho estallar al torero hasta tal punto que ha cortado cualquier lazo con él.

Lejos queda ya la idílica fotografía que se tomaron Fran Rivera, Kiko y Cayetano en un coche. Demostraron entonces estar unidos en la adversidad, sin embargo, esta relación ha saltado por los aires y nadie cree que tenga visos de arreglarse. «Creo que no tenemos nada que hablar», ha dicho el torero. De hecho, ha dejado ver que él y Kiko Rivera nunca tuvieron una relación muy estrecha debido a Isabel Pantoja, a quien siempre han acusado de no devolverle los enseres de su padre cuando él falleció. «Se puede intentar forzar y crear unos vínculos, pero si realmente esos vínculos no existen o hay fuerzas que hacen que eso no se pueda terminar de crear nunca, pues hay un momento que hay que terminar«, ha espetado Fran Rivera en Espejo Público.

