Primeras palabras de Miguel Frigenti tras ser agredido por Jacobo Ostos: "Lo que más me duele es lo orgulloso que está"

Miguel Frigenti jamás imaginó lo sucedido durante este fin de semana. El colaborador de televisión ha sufrido una agresión por parte de Jacobo Ostos, quien ha reconocido haberle pegado una "bofetada" que le llevó incluso al hospital y cuyo hecho ha puesto en manos de las autoridades. Justo horas después de que María Ángeles Grajal rompa su silencio y excuse en cierto modo a su hijo, desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con Frigenti, que todavía se encuentra convaleciente. El periodista no quiere guerras, de hecho, está deseando pasar página y olvidar el desencuentro que él y Jacobo han protagonizado. "Yo estoy bien. Con el pómulo algo inflamado del golpe y un poco de dolor en el oído. Con ganas de olvidarme de esto. No me gusta que se me relacione con este tipo de cosas. Soy cero violencia y todo esto me resulta muy desagradable", nos dice en conversación con este medio.

Miguel Frigenti agradece el interés y nos revela que lo que le provoca más disgusto "es ver cómo está de orgulloso Jacobo", incluso más que el golpe. Son pocos los que entienden que el hijo de Jaime Ostos no haya mostrado un ápice de arrepentimiento y que, de hecho, presuma de lo sucedido. "Will Smith, siempre fuiste una inspiración", escribió Jacobo después de la agresión al periodista, la cual tuvo lugar el pasado 24 de febrero y con cuyo mensaje hace alusión a lo sucedido en la gala de los Oscar. Las redes sociales han mostrado indignación por lo sucedido, al igual que han apoyado a Frigenti, quien se está recuperando en compañía de sus seres queridos. En contra de que alguien se tome la justicia por su mano, pocos comprenden que el empresario golpeara a Frigenti, en vez de limitarse a hablar con él. Frigenti está muy agradecido por las muestras de cariño, pero su intención ahora es seguir adelante e intentar dejar atrás esta agresión que ya ha sido denunciada ante la Policía.

Jacobo Ostos, por su parte, ha explicado que el enfrentamiento venía de lejos. Según su versión, el mal rollo comenzó cuando Miguel habló de su padre cuando ya había fallecido. "Le dije: '¿Tú no sabes que a los muertos hay que tenerles respeto?'. Y le di una bofetada con la mano abierta. Se quedó en el sofá sentado. Se quedó trabajando y con la cara calentita. No es gratuito que se puedan decir cosas de gente difunta. Le he tenido que dar una bofetada porque se lo ha ganado", dijo en televisión. Impasible ante la denuncia que ya está interpuesta contra él, Jacobo continúa centrado en su vida y en su alegato contra Frigenti.

María Patiño ha asegurado que el enfado de Jacobo viene por lo comentado durante un programa de 'Sálvame', donde varios compañeros "además de recordar de la figura de Jaime como torero y como padre, recordaron lamentables escenas que protagonizó en vida". "No sé si es la mejor manera de luchar por la memoria de un padre", deslizó la presentadora de 'Socialité' dirigiéndose a Jacobo Ostos.