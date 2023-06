José María Almogera está de enhorabuena. El hijo de Carmen Borrego ha dado la bienvenida a su primer hijo, fruto de su relación con Paola Olmedo. Con la llegada de este bebé, la pareja da un paso más en su relación tras darse el 'sí, quiero' en mayo del pasado año. Unas horas después de conocerse la noticia, José María se ha dejado ver en las inmediaciones del Hospital Universitario de La Paz en Madrid. Aunque no suele hablar con los medios de comunicación, este ha querido dedicar unas palabras a la prensa.

Aunque ha atendido a la prensa, José María no ha querido entrar en detalles y ha preferido no desvelar si su madre acudirá o no al hospital para conocer a su primer nieto. Unos minutos después, Carmen Borrego entraba en directo en 'Sálvame' para agradecer los mensajes de cariño y las felicitaciones por haberse convertido en abuela.

"Soy feliz de ser abuela, gracias por el apoyo y el cariño. He querido entrar porque es mi programa, sois mis compañeros... mi nieto ha nacido sano, mi hijo es muy feliz. Solo voy a dar un dato, me enteré del ingreso por la tele, pero me he enterado del nacimiento por mi hijo. No voy a hablar más del nieto y voy a respetar a mi hijo. No voy al hospital porque lo importante para ellos, estoy convencida y segura de que voy a conocer a mi nieto. No lo conozco pero ya lo quiero. Mi nieto, mi hijo y mi nuera me tendrán aquí para lo que necesiten", ha aclarado.

Carmen Borrego quiere darle estos días para que se hagan con su nueva faceta de padres: "Hemos sido una piña, seguimos siéndolo y eso no nos lo va a quitar nadie. Y en esto está incluido mi hijo. No quiero transmitir pena, estoy muy contenta porque mi nieto haya nacido sano. La decisión de no ir al hospital es mía, es hora de no montar circos y de que ellos estén con su bebé. Paola tiene que estar tranquila y recuperarse lo antes posible. Para todo hay tiempo en la vida. Ahora mismo no voy a perjudicar a mi nieto ni un segundo de mi vida. Tengo comunicación con mi hijo", ha continuado diciendo.

Carmen Borrego no irá al hospital para conocer a su nieto

Su felicidad la ha mostrado a través de una llamada de teléfono que ha hecho a su hermana, pero Carmen Borrego no puede estar más feliz de que su madre, María Teresa Campos, se haya convertido en bisabuela: "De lo que más me alegro es de que mi madre sea bisabuela, para mí es muy importante que ella pueda disfrutar. Era su sueño y ya era hora de que mi madre recibiera una buena noticia y la ha recibido de parte de mi hijo".

Terelu Campos, que también está encantada con la noticia, ha querido dar una información de primera mano de su madre: "Mi madre se ha puesto muy contenta. Mucho, mucho, mucho. Le ha dado mucha felicidad. Siempre ha dicho que el hombre de su vida es su perimer nieto y espero que la salud le permita estar muchos años con su primer bisnieto".