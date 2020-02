Este lunes 17 de febrero Bigote Arrocet sorprendía a los medios de comunicación. El chileno tenía una cita durante la mañana en el Instituto Nacional de Toxicología de Las Rozas, donde debía de someterse a una prueba de paternidad que certificase que Alexis Ledgard es su hijo legalmente. Aunque las quinielas apuntaban a que no acudiría, finalmente ha hecho acto de presencia, dando de este modo un paso completamente inesperado y cumpliendo con su obligación.

Por este motivo, la revista SEMANA se ha puesto en contacto con el letrado de Alexis, Fernando Osuna, quien ha dado todos los detalles sobre este asunto a este medio. «Ha ido a hacerse las pruebas, aunque no había ninguna esperanza de que así fuera. Si no iba se aplicaba la presunción de paternidad y de este modo, esperaremos a ver los resultados de la prueba. En 20 o 25 días sabremos qué sucederá«, ha dicho el abogado.

Precisamente a su salida, Edmundo ha revelado a los presentes la razón por la que ha asistido después de que el pasado 13 de enero fuera declarado en rebeldía por el Juez. «No me llegó ninguna notificación entonces», ha apuntado. A pesar de que legalmente todavía no está reconocido, lo cierto es que Bigote hace referencia a él siempre como «su hijo», lo que evidencia que, al menos públicamente, no ha negado su existencia.

Esta misma mañana su expareja, María Teresa Campos, también ha sido ‘pillada’, aunque en unos ‘deberes’ que nada tenían que ver con este asunto. La presentadora ha acudido a hacerse una revisión médica junto a su hombre de confianza, Gustavo, con quien ha sido fotografiado a las puertas de su hospital.