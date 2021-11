El varapalo judicial de Gloria Camila frente a su hermana Rocío Carrasco ha supuesto un golpe para su familia. Entre otros para Ortega Cano, quien ha reaparecido este jueves frente a las cámaras. Lo ha hecho visiblemente serio y sin mediar palabra acerca de qué opina de que se haya archivado la demanda de su hija con la que pretendía frenar que los diarios de Rocío Jurado vieran la luz. El juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas ha tomado la decisión de archivar las diligencias preliminares abiertas a instancias de este proceso legal, dejando fuera de juego a la joven actriz. Aunque esta no es la única novedad y es que, según se ha revelado, este jueves hay un documento que ahora acapara todas las miradas.

Después de que Rocío Carrasco presentara los documentos privados y escritos de su madre en el juzgado, hay un papel que el abogado de Gloria Camila habría pedido que no se incluyera en el procedimiento. El juez se ha negado por completo ante esta petición, eso sí, todavía se desconoce el contenido de este polémico escrito. Muchos se preguntan el motivo por el que se ha pedido que desapareciera, no obstante, esta pregunta todavía no tiene respuesta. Quien no se ha pronunciado todavía acerca de lo sucedido es Gloria Camila hacia quien se han dirigido todas las miradas en las últimas horas. Ella sigue en silencio y puede que este actitud sea la que le acompañe próximamente sobre este asunto.

La grabación de ‘En el nombre de Rocío’ sigue hacia adelante y quizás sea ahí donde descubramos parte de los secretos que ‘La más grande’ mantuvo bajo la sombra. Si bien en su momento se aseguró que estos podían comprometer en cierta medida a Ortega Cano, lo cierto es que son muy pocos los que conocen lo que decían estos diarios. La que tampoco sabe de qué tratan es Ana María Aldón, que hace muy poco salió en defensa de Gloria Camila. «Es hija legítima de salvaguardar el honor y el derecho de la intimidad de lo que dejara o no dejara su madre. Ella no trata de proteger a su padre, está protegiendo unos documentos que deja su madre que cuenta de su vida», dijo la esposa de Ortega Cano.