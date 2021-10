Primeras imágenes de Olga Moreno tras su ruptura con Antonio David Flores

Antonio David Flores acudió este miércoles a la comisaria solo unas horas después de confirmarse su ruptura con Olga Moreno. Llegó muy preocupado, pero no hizo declaraciones sobre el fin de su matrimonio. Solo un día después ha reaparecido Olga Moreno camino del trabajo, tal y como puedes ver en el vídeo que te ofrecemos en este artículo. Muy seria y sin querer entrar en detalles, estas son las primeras imágenes de la malagueña tras el que es el peor momento sentimental de su vida. Han estado 20 años juntos y 12 años casados, por lo que su separación no solo les afecta a ellos, sino también a su entorno.

A pesar de que Olga Moreno intenta recuperar la normalidad, acude a su tienda en la Costa del Sol y se reúne con amigas, lo cierto es que está siendo muy difícil para ella. Tanto ella como Rocío Flores o David Flores están pasando un durísimo trago y es que este último año ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Tras la docuserie, Olga hizo las maletas y se fue a ‘Supervivientes’, un reality que venció después de muchísimo esfuerzo. No terminó entonces la polémica y, prueba de ello, que solo tres meses más tarden vuelvan a copar titulares.

En la misma semana en la que Antonio David Flores ha aterrizado en Youtube con un nuevo canal, se conocen datos de la situación de la pareja. El excolaborador de ‘Sálvame’ asegura sentirse fuerte, aunque son muchas las batallas judiciales que le esperan junto a su abogado y amigo, Iván Hernández. De hecho, este jueves tiene previsto un juez contra varios miembros de la productora de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, proceso judicial que confía que ganará. En toda esta batalla le apoya su hija, quien también está inmersa en otras guerras con diferentes programas de televisión.

Rocío Flores no entraba a confirmar o desmentir la separación a primera hora de la mañana de este miércoles, pero sí lo hacía horas después cuando hablaba con Marta López. La joven se mostró completamente rota, ya que estaba muy unida a Olga y esta ruptura le rompe por dentro. «Rocío quiere que sepan que están destrozados… Me dice: ‘Dile a Jorge que estoy destrozada, que esto es insufrible”, dijo. Con estas palabras volvía a dejar claro que este es el momento más duro que han atravesado en las últimas décadas, en especial, para su hermano David. Esta es la gran incógnita para ellos, pues está muy unido a los dos y no quiere elegir, según nos desvela gente de su entorno a este medio. David siente devoción por la que ha sido la mujer de su padre y separarse de ella no entra en sus planes, por lo que ahora es una de las grandes preguntas que se plantea la familia.