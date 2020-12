La actriz acaba de compartir una nueva publicación en sus redes sociales, donde anuncia que no celebrará la cena de Nochebuena.

Ana Obregón está a punto de dar la bienvenida a la primera Navidad sin su hijo Álex Lequio, que falleció el 13 de mayo tras dos años de incansable lucha contra un cáncer. La actriz ha querido ahora desvelar que no celebrará la Nochebuena con un emotivo mensaje dedicado, como siempre, a su hijo.

«Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo. Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz, Amor y Salud. Se que por las restricciones muchos pensáis que es duro dejar una silla vacía y lo es. Pero es mucho más duro para los miles de españoles que desgraciadamente dejaremos esa silla vacía para siempre. Esta noche Papá Noel estará muy atareado llevando regalos al cielo a los más de 30.000 niños y jóvenes que nos han dejado este año por el maldito cáncer . Y a ti te llevará el amor infinito de tu madre que “Jamás” aceptará tu partida. #eternamentejuntos #alessforever 💔», escribe la actriz en sus redes sociales.

Este mensaje lo publica junto a una de las imágenes que se hizo con su hijo. Ana Obregón abraza a Álex Lequio mientras esboza una gran sonrisa. Está siendo un año muy complicado para la actriz, que perdía a su único hijo a causa del cáncer. Ahora, en sus primeras Navidades, ella anuncia que no va a celebrar nada porque «no puedo».

Comparte su mensaje con esta foto de una Navidad junto a su hijo

Hace apenas unas horas, Ana Obregón volvía a compartir una publicación dedicada a su hijo -algo que hace desde que falleció Álex Lequio-, en la que repasa las 27 Navidades que ha pasado junto a él. Lo hacía a través de un emotivo vídeo, en el que vemos a madre e hijo en algunas fotos tomadas durante esta época del año.

«Desde pequeñito te encantaba la Navidad. Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida. Con Papá mirabas al cielo a ver si llegaba papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del Pino. Ahora me toca a mi mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti. #alessforever 💔», escribía.

En el mes de mayo Álex Lequio falleció tras una dura lucha contra el cáncer y lo hizo rodeado de sus padres. Meses después de su partida tanto Ana como Álex Lequio le recuerdan cada vez que pueden en sus redes sociales y ha sido precisamente en estas donde la presentadora de televisión ha querido compartir este vídeo inédito que ha emocionado mucho a sus seguidores.

Vídeo: Instagram.

Quedan apenas unos días para que podamos ver a Ana Obregón dar las Campanadas en compañía de Anne Igartiburu en TVE. A pesar de que está a punto de cerrar su año más duro, sabe que debe comenzar una nueva vida: «Nunca será la misma, pero con muchas cosas por delante».

Regresaba al trabajo seis meses después del fallecimiento del joven empresario y lo hacía con una sonrisa. «Es el primer día que me despierto y no lloro porque ya es imposible parar…». Una realidad que ha querido compartir con todas aquellas personas que continúan en duelo por un ser querido: «Las lágrimas son sanadoras», recordaba.

Esta entrevista, que se grabó hace unos días con motivo del spot promocional de las próximas campanadas, supuso la vuelta al trabajo de Ana Obregón, un regreso que afrontó con valentía e ilusión. Ha reconocido que nada más levantarse sintió la fuerza que le mandó su hijo. «Ahora está diciendo: ‘Bravo, mamá, trabaja’».