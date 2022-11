«Las fiestas de Jacobo son una pasada, lo pasamos muy bien dentro. Siempre te invita él o uno de sus amigos. Hay mucha gente interesante dentro. Suele haber 30 o 40 personas como mucho. La casa es como el plató de ‘Sálvame’, más o menos de grande», explica la que fuera participante de ‘La casa fuerte’. «Nunca ha venido el policía cuando he estado en sus fiestas, pero he encontrado la policía unas cuantas veces dos calles debajo de su casa porque hacen controles».

«Yo y mis amigas hemos consumido todo gratis», cuenta Cristini Couto sobre las fiestas de Jacobo Ostos

«A mí me ha invitado Jacobo y me han invitado otros amigos. Yo nunca he tenido que pagar para entrar en esas fiestas. Nunca he presenciado ningún intercambio económico. Yo y mis amigas hemos consumido todo gratis. Lo que yo sé es que uno de mis mejores amigos alquiló la sala de Jacobo para celebrar su cumpleaños y sí que le pagó para alquilarla. Unos 1.800 euros», detalla Cristini Couto.

La versión de Cristini Couto no tiene mucho que ver con las quejas de sus vecinos. Estos han denunciado en ‘Sálvame’ vivir una auténtica pesadilla, aunque él lo niega. Este fin de semana, sin ir más lejos, este asunto se convertía en noticia por el enfrentamiento protagonizado por Jacobo y uno de sus vecinos, al que le preguntaba: «¿Me vas a quemar la casa? Dilo ahora en televisión. Dime que me vas a quemar la casa. Ahora no tienes huevos. Eres muy valiente. Venga, quémame la casa«, repetía. Una trifulca por la que le han preguntado a su madre, María Ángeles Grajal, quien parece encontrarse muy incómoda con las preguntas de los reporteros.