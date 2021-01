La colaboradora de ‘Sálvame’ compartía una instantánea de un plan que hizo con amigos el pasado mes de noviembre y las críticas no se han hecho esperar. Muchos han creído que es una foto actual y la han criticado por saltarse las restricciones. Belén Esteban se ha visto obligada a aclarar la polémica.

Belén Esteban ha vuelto al ojo de la polémica por una nueva publicación que ha compartido en sus redes sociales. El hecho de que cuente con más de 957.000 seguidores no solo le permite contar con un séquito de fans que la apoyan incondicionalmente, sino que también hace que tenga un grupo reducido de ‘haters’ que analicen al dedillo todas sus publicaciones.

Esto último es lo que ha obligado a Belén Esteban a dar explicaciones. Queriendo recordar uno de los planes más increíbles que ha vivido en los últimos meses, la colaboradora de ‘Sálvame’ compartía una imagen de un reencuentro que tuvo el pasado mes de noviembre con unos amigos, Raúl Prieto, que fue precisamente el padrino de su boda con Miguel Marcos, y Rocío, que conoció en ‘Sálvame’.

Los tres disfrutan de una sobremesa en una terraza en un restaurante de Madrid. Esta imagen ya la compartió en su momento Belén Esteban, pero la nostalgia le ha llevado a volver a hacerla pública. Esto ha hecho que sea una de las instantáneas más polémicas de su Instagram, ya que ha recibido muchas críticas. Muchos se creían que la foto era actual y que estaba disfrutando de un plan divertido con amigos cuando la situación de nuestro país a causa del coronavirus está en un delicado momento.

Belén Esteban ha recibido muchas críticas por esta foto

Han sido tantas las críticas que Belén Esteban se ha visto en la obligación de aclarar que no es una foto actual. «La foto es de noviembre. Feliz noche», escribe la colaboradora de ‘Sálvame’. Con esta aclaración ha querido poner fin a las especulaciones, que le han sorprendido mucho, ya que ella siempre se ha mostrado muy crítica con las personas que se saltan las restricciones que están poniendo en marcha las comunidades con el fin de controlar la propagación del virus.

En más de una ocasión, ha dejado claro que va a centrar todos sus esfuerzos para concienciar a la población de la importancia de vacunarse contra el coronavirus. Concienciada de su repercusión a raíz de su posición como personaje público y cansada de tanto irresponsable que se salta a la torera las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias para parar el avance de la pandemia, la de Paracuellos ha tomado una importante decisión.

Y es que va a utilizar sus redes sociales para hacer una denuncia pública de todos aquellos irresponsables que de alguna manera u otra se saltan las normas y restricciones. «Voy a empezar a publicar todo lo que vea relacionado con fiestas ilegales, vergüenza os tendría que dar«, aseveraba Belén Esteban cansada de que un buen número de personas no ponen de su parte para conseguir parar el avance de la pandemia. «¿No os da vergüenza? Basta ya de fiestas ilegales, está muriendo mucha gente, nos lo podemos tomar ya en serio», criticaba.

Un nuevo frente tras una semana muy dura

Esta polémica se suma como nuevo frente en una semana muy complicada para Belén Esteban. Y es que han sido unos días muy duros después de la guerra que ha tenido con Anabel Pantoja por el tema de las joyas, de las que la de Paracuellos ya no quiere oír hablar. «No me tendría que haber metido, entré y no estuve nada bien. Yo ayer no estuve bien, cuando llegué a casa llamé a Anabel y a Miguel Frigenti. No se ha roto nada entre Anabel y yo. Yo me fui a casa mal. Llamé a los dos y les dije qué pensaba. Creo que los tres perdimos las maneras, creo que lo hicimos fatal, se lo dije a los dos. Lo que ha pasado con las joyas… no voy a nombrar más las joyas. Yo me equivoqué, mi actitud con Anabel no estuvo bien. Me fui mal a mi casa. Con Miguel tampoco estuve bien. Me disculpo», declaraba Belén Esteban este miércoles al comienzo de ‘Sálvame’ para poner fin a la polémica.