La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha explicado que hará el próximo 2 de agosto, día del 65 cumpleaños de la tonadillera.

El próximo lunes, Isabel Pantoja cumplirá 65 años y lo hará pasando por uno de los momentos más amargos de su vida. Un día señalado en el calendario debido a que este 2 de agosto se cumplirá también el primer aniversario del hallazgo de Kiko Rivera de los enseres de Paquirri en Cantora, algo que propició el enfrentamiento entre madre e hijo. A la espera de ver qué sucede, Chabelita Pantoja, que intenta mostrarse neutral y mantenerse al margen del conflicto, ha revelado cuáles son sus planes de cara al día más especial para la cantante.

Aunque no mantienen relación y están más distanciadas que nunca, a pesar de que no sabe el motivo, Chabelita Pantoja ha reconocido que el próximo lunes es un día especial para la familia y no dudará en llamar por teléfono a Isabel Pantoja para felicitarla por su cumpleaños. Eso sí, la joven insiste en que será complicado ponerse en contacto con su madre porque esta no le coge el teléfono.

Al contrario que en ocasiones anteriores, durante su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’, Chabelita Pantoja aseguraba que no cree que su madre o su tío Agustín hayan preparado una celebración para la ocasión. De la misma forma, se muestra contundente y deja claro que no tiene pensado desplazarse a Cantora.

Chabelita Pantoja está dolida con su madre después de que esta haya cortado todo tipo de comunicación con la joven a raíz de la guerra que mantiene con Kiko Rivera. La colaboradora reconocía que no estaba siendo fácil para ella situarse entre la espada y la pared y se venía abajo al recordar a la tonadillera durante su participación en ‘La última cena’. «Me has dicho que si mi madre me ha enseñado a cocinar. Y si estuviera la cosa bien le hubiera encantado hablar conmigo, creo. Está la cosa mal. Ya sabéis que en realidad no es una cosa mía, es de mi hermano. Mi madre cuando se enfada, se enfada con todos y también se enfada conmigo, pero bueno», decía emocionada.

Chabelita Pantoja quiere darle tiempo a su madre

Chabelita Pantoja tiene muy claro que el tiempo pondrá a todos en su lugar e insiste en que llegará el día en el que su madre le coja el teléfono para poder hablar. La joven es consciente de que no le ha hecho nada a la tonadillera y por ello tiene la conciencia tranquila. «No me afecta en mi día a día. Esta vez no le he hecho nada. No es como otras veces en las que había malos entendidos y lo que tenía que hacer era llamar y decirle ‘oye, perdóname'», se sinceraba la hermana de Kiko Rivera con Paz Padilla la semana pasada en el programa de La Fábrica de la Tele.