Todo lo que toca Antonio Pardo, el ex de Gema López, se convierte en noticia. Aunque son contadas sus apariciones públicas, siempre a través de las redes sociales, cada vez que publica algo se convierte en noticia. Antonio no es muy activo en redes pero a pesar de esto sí que nos permite conocer más tanto sus proyectos profesionales como aspectos más personales de su vida privada. La última vez que supimos algo de él fue el pasado mes de marzo, cuando sorprendía a todos sus seguidores mostrando su nueva faceta: la de cantante. Ahora, descubrimos su plan personal que le saca de España. Y es que Antonio Pardo está organizando su próximo viaje. ¿Cuál será el destino? Te lo descubrimos a continuación.

El ex de Gema López ha anunciado su próximo viaje a Portugal a través de las redes

Antonio Pardo, el ex de Gema López, ha compartido a través de su historia de Instagram (las fotografías que tan solo duran 24 horas activas en el perfil de la persona) una imagen en la que asegura que está «preparando mi próximo viaje a Portugal». Lo ha hecho compartiendo una fotografía de un Ford Mustang 68, un vehículo que se hizo famoso gracias a la película Bullitt, del año 1968. Un coche que protagonizaba Steve McQueen y que actualmente se trata del vehículo más caro de la historia. Ahora, Ford ha lanzado un modelo actual que nada tiene que envidiar al del clásico. Para su reconstrucción, la marca de carros construida construida por Henry Ford decidió equiparlo con un motos eléctrico de 800 caballos de vapor (CV) que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros/h en tan solo 2,03 segundos.

El actor y director, que es muy fan de los coches clásicos, ha elegido la fotografía que hay sobre estas líneas para ilustrar su próximo plan. A lo largo de estos meses, hemos podido ser testigos de cómo Antonio Pardo se ha ido reinventando y adaptando a los nuevos tiempos. El ex de Gema López es un artista multidisciplinar: actor, director, productor y desde hace poco tiempo también cantante. En los últimos meses también lo hemos visto como cocinero enfrentarse a los fogones y compartir el resultado de su estilo culinario con sus seguidores de Instagram. Tras una vida tan ajetreada en el terreno laboral, ahora pone tierra de por medio y se toma un respiro en el país vecino. Antonio Pardo no ha querido dar más detalles sobre este viaje. Aunque seguramente podremos ser testigos de él a través de su perfil.

Antonio Pardo sorprende con una nueva faceta como cantante

Como hemos dicho anteriormente, Antonio Pardo vivió un parón profesional durante la pandemia. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y tuvo que reinventarse. El ex marido de Gema López se convirtió en profesor y coreógrafo de esgrima en el centro Víctor Ullate de Alcorcón, una escuela Danza y Artes Escénicas, dejando apartada su faceta como actor y productor. Una faceta que ha logrado recuperar poco a poco. A pesar de esto, está siendo difícil la vuelta y a pesar de que anunciaba su regreso a los escenarios, todavía no se ha hecho efectiva.

Aunque él solo se define como director de cine, profesión que le permite impartir talleres, son pocos los datos que promociona sobre su carrera. Sí lo hace en cambio su agencia de representación, Olga Lorente Casting & Coach. En la web se puede ver una ficha gracias a la cual nos hacemos una idea de su amplio currículum. «Antonio Pardo. Actor madrileño con una amplia trayectoria como especialista y coordinador de cine. Ha trabajado con directores como Kevin Reynolds en Clavius, Steven Soderberg en Guerrilla o Guilermo del toro (57) en El Laberinto del Faunio. Como coreógrafo colabora habitualmente con Rafael Amargo (46) y Víctor Ullate (48). Su trabajo en El Tercer Día -cortometraje- está respaldado con varios premios como Premio Aloha Accolade de Honolulu Intenational Film Festival; El Tercer Día -teatro- Premio Mejor Montaje Escénico en el Festival de Teatro de La Litera (Huesca) y Mejor Vestuario y Maquillaje en el Festival de Teatro de la XIII Muestra de Teatro SJE (Madrid)».

Su separación de Gema López

A principios del 2018 saltó la noticia de que la colaboradora de ‘Sálvame’ y el que era su marido, Antonio Pardo Sebastián, se habían divorciado después de un largo matrimonio. La pareja, que tenía un piso en común en Legazpi, una empresa y una hija se separó de forma amistosa y sin guerras sonadas de por medio. De este punto y final no han desembocado ni batallas ni escándalos que echasen por tierra el amor que durante tantos años habían unido sus caminos.

Te interesará saber...