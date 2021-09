Carlos Sobera ha querido llevar a cabo uno de los planes que más triste le ponen: comer solo. Sin embargo, las recomendaciones que ha recibido son de lo más acertadas.

Carlos Sobera se ha convertido ya en uno de los rostros más conocidos de la televisión. El presentador de televisión no para de aceptar compromisos laborales. Pero entre trabajo y trabajo, Carlos también encuentra huecos para disfrutar de ratitos con su mujer, Patricia Santamarina, con amigos o simplemente, solo. Aunque esto último no sea lo que más le apetezca hacer.

Su última foto en Instagram se ha convertido en viral. En ella, Carlos Sobera aparece con las lágrimas saltadas en un restaurante. Junto a la instantánea, el presentador de televisión escribe: «Foto de hombre comiendo solo…». De la foto llama la atención que vemos a un Carlos triste, con los ojos llorosos. Parece que este no es el plan más apetecible para él. Y no es de extrañar. Hay personas a las que no les gusta nada comer solo y podría ser el caso del presentador.

Pero como rostro conocido que es de la televisión, Carlos cuenta con numerosos seguidores en las redes sociales. Esto ha hecho que muchos se animen a consolarlo: «Pobre», «Si quieres, te acompaño 😂», «Pero… ¿qué te pasa Carlos?», «Carita triste». Otros no han dudado en decirle que «más vale solo que mal acompañado». Pero el comentario que más ha llamado la atención es el de un seguidor que aprovecha la ocasión para hacer referencia al programa que presenta en Cuatro, ‘First Date’.

Carlos Sobera comparte su plan solitario y provoca muchas reacciones

Y es que un seguidor le hace una sugerencia bastante acertada. Haciendo referencia al programa que presenta en ‘Cuatro’, le anima a solicitar una cita para que no tenga que comer solo: «Pide una first date de última hora», bromea el fan. No hay duda de que se trata de un consejo muy acertado, aunque dudamos que Carlos Sobera lo lleve a cabo, puesto que está felizmente casado.

El consejo que ha recibido no lo podemos pasar por alto

Aunque tiene bastantes obligaciones en Madrid, Carlos ha podido escaparse este verano a Bilbao. Desde allí nos ha dejado ver poco sobre su verano, pero no tenemos duda de que habrá estado acompañado de su mujer, a la que dedica de vez en cuando mensaje de amor y orgullo. «¿Se puede ser más guapa?», se preguntaba hace unos días.

Y es que la vida de Carlos Sobera más va allá de sus horas en las instalaciones de Mediaset. Aunque trata de mantener su vida personal en un discreto segundo plano, no duda en lanzar algunos aspectos de su día a día cuando no tiene que estar frente a las cámaras. En junio encontraba la excusa perfecta para disfrutar de unos días de relax y desconexión en compañía de su mujer, Patricia Santamarina.

Y es tuvieron que viajar hasta Vejer de la Frontera, Cádiz, para asistir a la boda de unos amigos. Como la ocasión lo merecía, la pareja sacó sus mejores galas, aunque conscientes de que las altas temperaturas ya eranmás que evidentes por el sur. Patricia acudía a este enlace con un vestido estampado floral, y el presentador de televisión lo hacía vestido con un traje de chaqueta, pero sin corbata.