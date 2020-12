El cantante ha compartido una estampa junto a sus tres hijos: su primogénita, Ella, fruto de su relación con Elena Tablada, y los pequeños, Matteo y Bianca, de su matrimonio con Rosanna Zanetti.

Una jornada de desconexión y de plena conexión con la naturaleza. Este ha sido el plan perfecto elegido por David Bisbal y su mujer, Rosanna Zanetti, para despedirse del último fin de semana de este 2020. La familia al completo ha disfrutado de una agradable excursión de la que han hecho partícipes a sus seguidores en redes.

«En estos días disfrutando del invierno y la naturaleza! Y vosotros???», señalaba el artista. El cantante compartía una bonita estampa junto a sus tres hijos: su primogénita, Ella, fruto de su relación con Elena Tablada, y los pequeños, Matteo y Bianca, de su matrimonio con Rosanna. Todos ellos ataviados con ropa cómoda para pasear, observar un maravilloso paisaje y respirar aire fresco. «Nuestro mayor patrimonio! Nuestra familia!». sentenciaba el almeriense.

Por su parte, Rosanna también ha querido mostrar algunas imágenes de este día tan familiar en el que posa muy cariñosa con sus pequeños con quienes se deshace en besos y abrazos. Hemos podido ver también al pequeño Matteo, de tan solo año y medio con un original abrigo de estampado de animales, observar con curiosidad el lago y el bello atardecer.

La benjamina de la familia disfrutó del plan en una mochila de porteo print animal que llevaba la modelo. Bianca, con un gorrito en color rosa, parecía dormir plácidamente. «Ya 2 meses con nuestra princesa 💖✨», recordaba Rosanna orgullosa. Sin duda, un excelente plan para disfrutar de los niños posterior al Día de Navidad que este año está siendo totalmente atípico por la pandemia.

Su regreso a Almería

Hace tan solo unos días, el artista volvía a su querida Almería. «Cuando vuelvo a mi tierra aunque sea trabajando, la felicidad me llena el corazón», reconocía sincero. Un regreso que habrá sido, si cabe, más especial que en años anteriores ya que su familia no conocía hasta entonces al nuevo miembro de la familia. «Lo hemos vivido de una manera muy difícil, de hecho mi familia no ha podido venir ni siquiera a conocer a mi hija, pero lo que sí es cierto es que hubo mucha esperanza. Dentro de mi familia ha sido duro pero no nos ha quedado más remedio que ser responsables y, sobre todo, de cuidarnos», señalaba a principios del mes de diciembre a SEMANA durante los premios ‘Los 40 Principales’.

Respecto a su nueva paternidad añadía que la pequeña estaba dando algo de «guerrilla», también que había sido un importante motivo de felicidad en un año muy complicado para todos. «Ha sido una noticia fantástica», indicaba. Además, se pronunciaba sobre sus deseos para el próximo año 2021. «Que todas esas noticias fantásticas de posibles vacunas den resultados de verdad, que todo el mundo vuelva a recuperar todo lo que ha perdido, aunque en algunos casos será imposible. Deseo con fuerza que podamos quitarnos las mascarillas y volver abrazarnos y besarnos».